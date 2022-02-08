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https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/bzhaniya-pribyl-v-sukhum-posle-zaversheniya-lecheniya-v-rossii--1037479493.html
Бжания прибыл в Сухум после завершения лечения в России
Бжания прибыл в Сухум после завершения лечения в России
24 января президента Абхазии прооперировали в одной из российских клиник. Операция была проведена на почке. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T13:23+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сухум вечером 7 февраля после завершения лечения в России, сообщает пресс-служба главы государства. По сообщению пресс-службы, в настоящее время президент проводит рабочие встречи в официальной резиденции.
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аслан бжания, абхазия

Бжания прибыл в Сухум после завершения лечения в России

13:23 08.02.2022 (обновлено: 13:59 08.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания на пресс-конференции
Аслан Бжания на пресс-конференции - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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24 января президента Абхазии прооперировали в одной из российских клиник. Операция была проведена на почке.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сухум вечером 7 февраля после завершения лечения в России, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Бжания чувствует себя хорошо.
По сообщению пресс-службы, в настоящее время президент проводит рабочие встречи в официальной резиденции.
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