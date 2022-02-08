https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/bzhaniya-pribyl-v-sukhum-posle-zaversheniya-lecheniya-v-rossii--1037479493.html

Бжания прибыл в Сухум после завершения лечения в России

Бжания прибыл в Сухум после завершения лечения в России

24 января президента Абхазии прооперировали в одной из российских клиник. Операция была проведена на почке. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T13:23+0300

2022-02-08T13:23+0300

2022-02-08T13:59+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сухум вечером 7 февраля после завершения лечения в России, сообщает пресс-служба главы государства. По сообщению пресс-службы, в настоящее время президент проводит рабочие встречи в официальной резиденции.

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аслан бжания, абхазия