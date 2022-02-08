https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-9-fevralya-1037483079.html

Часть Сухума останется без воды в среду 9 февраля

Часть Сухума останется без воды в среду 9 февраля

В связи с ремонтными работами несколько районов Сухума и село Баслата останутся без питьевой воды 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T16:50+0300

2022-02-08T16:50+0300

2022-02-08T17:03+0300

в абхазии

сухум

водоснабжение

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Подача питьевой воды в некоторых районах столицы будет остановлена 9 февраля с 01:00 до 17:00, сообщает МУП "Водоканал".Неудобства связаны с ремонтом насосного агрегата на насосной станции №3 (Кяласур).

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сухум, водоснабжение