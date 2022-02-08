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https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-9-fevralya-1037483079.html
Часть Сухума останется без воды в среду 9 февраля
Часть Сухума останется без воды в среду 9 февраля
В связи с ремонтными работами несколько районов Сухума и село Баслата останутся без питьевой воды 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T16:50+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Подача питьевой воды в некоторых районах столицы будет остановлена 9 февраля с 01:00 до 17:00, сообщает МУП "Водоканал".Неудобства связаны с ремонтом насосного агрегата на насосной станции №3 (Кяласур).
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сухум, водоснабжение

Часть Сухума останется без воды в среду 9 февраля

16:50 08.02.2022 (обновлено: 17:03 08.02.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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В связи с ремонтными работами несколько районов Сухума и село Баслата останутся без питьевой воды
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Подача питьевой воды в некоторых районах столицы будет остановлена 9 февраля с 01:00 до 17:00, сообщает МУП "Водоканал".

Без воды временно останутся жители района Турбазы (в том числе улицы Апсильская и Братьев Зантария), улицы Чанба и села Баслата.

Неудобства связаны с ремонтом насосного агрегата на насосной станции №3 (Кяласур).
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