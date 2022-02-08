https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/dve-patsientki-s-covid-19-skonchalis-v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse--1037491532.html

Две пациентки с COVID-19 скончались в Сухумской инфекционной больнице

Две пациентки с COVID-19 скончались в Сухумской инфекционной больнице

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 47205 человек. Зарегистрировано 607 летальных случаев. Выздоровели 39003... 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T23:09+0300

2022-02-08T23:09+0300

2022-02-08T23:12+0300

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Две пациентки с COVID-19, женщины 89 и 64 лет, скончались в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 68 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 18 пациентов.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, сухум, абхазия