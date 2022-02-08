Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/pervaya-partiya-mimozy-eksportirovana-iz-abkhazii-v-rossiyu-1037484832.html
Первая партия мимозы экспортирована из Абхазии в Россию
Первая партия мимозы экспортирована из Абхазии в Россию
Основные поставки мимозы из Абхазии в Россию будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T17:25+0300
2022-02-08T17:30+0300
мимоза
государственная граница
экспорт
абхазия
россия
экономика
в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0a/1031984669_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6f54b446e5f70c22ce85dc6d1851f09d.jpg
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Первая коммерческая партия мимозы, 200 килограммов цветов, ввезена из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи. В прошлом году первые цветы мимозы из Абхазии также ввозили в первых числах февраля. При ввозе в Россию крупных партий мимозы в коммерческих целях товар необходимо декларировать. За незаконный провоз растений грозит штраф. Для личных целей можно взять с собой не более 15 кустов, все, что свыше, – необходимо декларировать. Цветы транспортируют герметично упакованными, в условиях определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи. Особый груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро, в приоритетном порядке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210215/Aleksyan-o-realizatsii-mimozy-mozhno-zarabotat-ili-progoret-kak-karta-lyazhet-1031834343.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0a/1031984669_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_fbb2a243f91b1402adeff1ddcab56489.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мимоза, государственная граница, экспорт, абхазия, россия, экономика

Первая партия мимозы экспортирована из Абхазии в Россию

17:25 08.02.2022 (обновлено: 17:30 08.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Мимоза
Мимоза - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Основные поставки мимозы из Абхазии в Россию будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Первая коммерческая партия мимозы, 200 килограммов цветов, ввезена из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.
В прошлом году первые цветы мимозы из Абхазии также ввозили в первых числах февраля.
В 2021 году было оформлено порядка 150 тонн букетов. В этом году ожидаются поставки на уровне прошлого года.
При ввозе в Россию крупных партий мимозы в коммерческих целях товар необходимо декларировать. За незаконный провоз растений грозит штраф. Для личных целей можно взять с собой не более 15 кустов, все, что свыше, – необходимо декларировать.
Смбат Алексян - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2021
Радио
Алексян о реализации мимозы: можно заработать или прогореть, как "карта ляжет"
15 февраля 2021, 17:28
Цветы транспортируют герметично упакованными, в условиях определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи. Особый груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро, в приоритетном порядке.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский