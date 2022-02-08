https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/pervaya-partiya-mimozy-eksportirovana-iz-abkhazii-v-rossiyu-1037484832.html
Первая партия мимозы экспортирована из Абхазии в Россию
Первая партия мимозы экспортирована из Абхазии в Россию
Основные поставки мимозы из Абхазии в Россию будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T17:25+0300
2022-02-08T17:25+0300
2022-02-08T17:30+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Первая коммерческая партия мимозы, 200 килограммов цветов, ввезена из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи. В прошлом году первые цветы мимозы из Абхазии также ввозили в первых числах февраля. При ввозе в Россию крупных партий мимозы в коммерческих целях товар необходимо декларировать. За незаконный провоз растений грозит штраф. Для личных целей можно взять с собой не более 15 кустов, все, что свыше, – необходимо декларировать. Цветы транспортируют герметично упакованными, в условиях определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи. Особый груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро, в приоритетном порядке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210215/Aleksyan-o-realizatsii-mimozy-mozhno-zarabotat-ili-progoret-kak-karta-lyazhet-1031834343.html
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мимоза, государственная граница, экспорт, абхазия, россия, экономика
Первая партия мимозы экспортирована из Абхазии в Россию
17:25 08.02.2022 (обновлено: 17:30 08.02.2022) Подписаться на
Основные поставки мимозы из Абхазии в Россию будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Первая коммерческая партия мимозы, 200 килограммов цветов, ввезена из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.
В прошлом году первые цветы мимозы из Абхазии также ввозили в первых числах февраля.
В 2021 году было оформлено порядка 150 тонн букетов. В этом году ожидаются поставки на уровне прошлого года.
При ввозе в Россию крупных партий мимозы в коммерческих целях товар необходимо декларировать. За незаконный провоз растений грозит штраф. Для личных целей можно взять с собой не более 15 кустов, все, что свыше, – необходимо декларировать.
Цветы транспортируют герметично упакованными, в условиях определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи. Особый груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро, в приоритетном порядке.