https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/poryadok-polucheniya-qr-koda-v-rossii-budet-izmenen-s-21-fevralya-1037484356.html

Порядок получения QR-кода в России будет изменен с 21 февраля

Порядок получения QR-кода в России будет изменен с 21 февраля

QR-коды о вакцинации служат для идентификации людей, привитых от COVID-19 и используются как внутри России, так и при поездках за рубеж. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T18:25+0300

2022-02-08T18:25+0300

2022-02-08T18:25+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

министерство здравоохранения рф

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения России изменило порядок получения QR-кодов, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный приказ на интернет-портале правовой информации.Ранее QR-код, действовавший один год, можно было получить после прививки двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной от COVID-19, зарегистрированной на территории России. Подобный код на год также получали россияне, переболевшие коронавирусом. Непривитые граждане России и иностранцы, сдавшие ПЦР-тест, также могли получить код, действующий ограниченное время.В зависимости от правил, действующих в том или ином субъекте федерации, QR-коды требуются для посещения кафе и ресторанов, музеев, концертов, а также для выезда за границу.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, министерство здравоохранения рф