https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/turbaza-tsvizhba-i-ampar-o-tsenoobrazovanii-v-tursfere---1037479705.html
Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере
Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере
О том, как повышение цен на отдых в Абхазии отразится на спросе, с чем связан рост, как вообще происходит ценообразование, в эфире радио Sputnik своим мнением... 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T17:39+0300
2022-02-08T17:39+0300
2022-02-08T17:39+0300
радио
турбаза
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037482944_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_98d345719729e20f743dda8c750ed2f5.jpg
Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере
Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере
Летний отдых в Абхазии дорожает, сообщают туроператоры. В среднем отели подняли цены на летнее размещение от 20% до 40% по сравнению с прошлым сезоном."На сегодняшний день в отелях, с которыми мы сотрудничаем, выгружены прайсы у 50%. Цены пока на уровне 2021 года. Пока я бы не торопился говорить, что идет глобальное повышение цен. С повешением цен на топливо и продуктов мы столкнулись еще в прошлом году, но все попытались сдержать рост на отдых. Перевозчики являются главными ценообразователями в турсфере. Даже они пытаются сдержать цены, максимум цены выросли на 7-10%", – отметил Цвижба.Директор турфирмы рассказал, есть ли шансы у Абхазии на успешный турсезон 2022 года при условии открытия конкурентных для республики стран.Экономист Линда Ампар в беседе на радио рассказала, как и из чего складываются цены на туры и на отдых, и почему считается, что повысить их всегда труднее, чем снизить.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037482944_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_018c262dd984f0f6b63078e967106a54.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турбаза, туризм, аудио
Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере
Подписаться на
О том, как повышение цен на отдых в Абхазии отразится на спросе, с чем связан рост, как вообще происходит ценообразование, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились директор турфирмы "Золотое руно" Аляс Цвижба и кандидат экономических наук Линда Ампар.
Летний отдых в Абхазии дорожает, сообщают туроператоры. В среднем отели подняли цены на летнее размещение от 20% до 40% по сравнению с прошлым сезоном.
"На сегодняшний день в отелях, с которыми мы сотрудничаем, выгружены прайсы у 50%. Цены пока на уровне 2021 года. Пока я бы не торопился говорить, что идет глобальное повышение цен. С повешением цен на топливо и продуктов мы столкнулись еще в прошлом году, но все попытались сдержать рост на отдых. Перевозчики являются главными ценообразователями в турсфере. Даже они пытаются сдержать цены, максимум цены выросли на 7-10%", – отметил Цвижба.
Директор турфирмы рассказал, есть ли шансы у Абхазии на успешный турсезон 2022 года при условии открытия конкурентных для республики стран.
Экономист Линда Ампар в беседе на радио рассказала, как и из чего складываются цены на туры и на отдых, и почему считается, что повысить их всегда труднее, чем снизить.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.