https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/turbaza-tsvizhba-i-ampar-o-tsenoobrazovanii-v-tursfere---1037479705.html

Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере

Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере

О том, как повышение цен на отдых в Абхазии отразится на спросе, с чем связан рост, как вообще происходит ценообразование, в эфире радио Sputnik своим мнением... 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T17:39+0300

2022-02-08T17:39+0300

2022-02-08T17:39+0300

радио

турбаза

туризм

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Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере Турбаза: Цвижба и Ампар о ценообразовании в турсфере

Летний отдых в Абхазии дорожает, сообщают туроператоры. В среднем отели подняли цены на летнее размещение от 20% до 40% по сравнению с прошлым сезоном."На сегодняшний день в отелях, с которыми мы сотрудничаем, выгружены прайсы у 50%. Цены пока на уровне 2021 года. Пока я бы не торопился говорить, что идет глобальное повышение цен. С повешением цен на топливо и продуктов мы столкнулись еще в прошлом году, но все попытались сдержать рост на отдых. Перевозчики являются главными ценообразователями в турсфере. Даже они пытаются сдержать цены, максимум цены выросли на 7-10%", – отметил Цвижба.Директор турфирмы рассказал, есть ли шансы у Абхазии на успешный турсезон 2022 года при условии открытия конкурентных для республики стран.Экономист Линда Ампар в беседе на радио рассказала, как и из чего складываются цены на туры и на отдых, и почему считается, что повысить их всегда труднее, чем снизить.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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