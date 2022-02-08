https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/tuzhba-ob-obrazovatelnom-proekte-v-onlayn-rezhime-glavnoe--zhelanie-chto-to-izmenit-1037477739.html

Тужба об образовательном онлайн-проекте: главное – желание что-то изменить

Тужба об образовательном онлайн-проекте: главное – желание что-то изменить

Член правления "Московской абхазской диаспоры" Вахтанг Тужба в эфире радио Sputnik рассказал, как будет работать образовательный проект по созданию рабочих... 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T14:25+0300

2022-02-08T14:25+0300

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Тужба об образовательном проекте в онлайне: главное - большое желание что-то изменить Тужба об образовательном проекте в онлайне: главное - большое желание что-то изменить

При поддержке Московской абхазской диаспоры и школы StemLab в тестовом режиме стартовал новый образовательный проект. Его цель – подготовить специалистов в сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир."Сегодня много есть профессий в онлайн-режиме, и каждый день появляются новые. Имея доступ в интернет и владея английским, можно работать на весь мир. Если вы знаете только русский язык, можете работать на весь русско-говорящий интернет. Я сам работаю в IT, и я вижу ребят из Бали, из Коста-Рики, нет каких-то ограничений, главное –наличие телефона и интернета. Этого достаточно, чтобы в этих профессиях развиваться. Сегодня "тестировщик" уровня "сеньор" может зарабатывать в месяц 200-300 тысяч рублей, причем он может находится в Абхазии и спокойно работать", – сказал Тужба.По словам члена правления "Московской абхазской диаспоры" не так сложно обучиться профессии "тестировщика" (специалист, который занимается проверкой программного обеспечения с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления - ред.), главное – желание. Тужба отметил, что нет ограничений по возрасту, и напомнил, что проект только для граждан Абхазии."У ребят, которые прошли трехмесячный курс в StemLab было собеседование. Смотрим, подходит человек или нет. Затем берем его на испытательный срок, а дальше все зависит от него. Главное – большое желание что-то изменить, а все остальное дадут в StemLab. Ребята, прошедшие собеседование, погрузились уже в проекты и пытаются себя проявить. Если это дело поставить на поток с помощью Московской абхазской диаспоры, то за один год минимум можно 100 человек трудоустроить", – сказал Тужба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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