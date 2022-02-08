https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/v-kremle-ne-vidyat-nuzhdy-v-signalakh-lukashenko-o-priznanii-kryma-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1037480039.html
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, Абхазии и Южной Осетии
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, Абхазии и Южной Осетии
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года и установила с республиками дипломатические отношения. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T13:47+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Ранее в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале "Соловьев Live" президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об официальной позиции Минска по статусу Крымского полуострова, заявил, что готов признать принадлежность Крыма к России, а также независимость Абхазии и Южной Осетии, если поймет, что этот шаг необходим. "Как только я пойму, и президент (России - прим. ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", – заявил белорусский лидер во время интервью. МИД Абхазии позитивно оценил заявление Александра Лукашенко и выразил надежду на то, что Белоруссия последует примеру своего стратегического партнера – Российской Федерации. В комментарии ведомства отмечается, что республика открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии.
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дмитрий песков, россия, белоруссия, абхазия, александр лукашенко, мид абхазии, политика
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, Абхазии и Южной Осетии
13:47 08.02.2022 (обновлено: 14:02 08.02.2022) Подписаться на
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года и установила с республиками дипломатические отношения.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Ну, смотрите, здесь есть ситуация де-юре и де-факто и есть признанные Российской Федерацией государства как Абхазия, Южная Осетия – у нас с ними дипломатические отношения, и есть российский регион Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.). Наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Каких-то дополнительных сигналов здесь, по всей видимости, нет, какой-то необходимости", – сказал Песков.
Ранее в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале "Соловьев Live" президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об официальной позиции Минска по статусу Крымского полуострова, заявил, что готов признать принадлежность Крыма к России, а также независимость Абхазии и Южной Осетии, если поймет, что этот шаг необходим.
"Как только я пойму, и президент (России - прим. ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", – заявил белорусский лидер во время интервью.
МИД Абхазии позитивно оценил
заявление Александра Лукашенко и выразил надежду на то, что Белоруссия последует примеру своего стратегического партнера – Российской Федерации.
В комментарии ведомства отмечается, что республика открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии.