https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/v-kremle-ne-vidyat-nuzhdy-v-signalakh-lukashenko-o-priznanii-kryma-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1037480039.html

В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, Абхазии и Южной Осетии

В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, Абхазии и Южной Осетии

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года и установила с республиками дипломатические отношения. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T13:47+0300

2022-02-08T13:47+0300

2022-02-08T14:02+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Ранее в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале "Соловьев Live" президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об официальной позиции Минска по статусу Крымского полуострова, заявил, что готов признать принадлежность Крыма к России, а также независимость Абхазии и Южной Осетии, если поймет, что этот шаг необходим. "Как только я пойму, и президент (России - прим. ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", – заявил белорусский лидер во время интервью. МИД Абхазии позитивно оценил заявление Александра Лукашенко и выразил надежду на то, что Белоруссия последует примеру своего стратегического партнера – Российской Федерации. В комментарии ведомства отмечается, что республика открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии.

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дмитрий песков, россия, белоруссия, абхазия, александр лукашенко, мид абхазии, политика