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Два пациента с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии
Два пациента с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 47586 человек. Зарегистрировано 609 летальных случаев. Выздоровели 39206... 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T22:56+0300
2022-02-09T22:57+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 381 человека из 541 протестированного в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия

Два пациента с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии

22:56 09.02.2022 (обновлено: 22:57 09.02.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк"КБ "РЖД-Медицина" им. Н. А. Семашко" готова к приему пациентов с коронавирусом
КБ РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко готова к приему пациентов с коронавирусом - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 47586 человек. Зарегистрировано 609 летальных случаев. Выздоровели 39206 человек.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Пациент 87 лет скончался в Гудаутской ЦРБ. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 67 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 381 человека из 541 протестированного в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.
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