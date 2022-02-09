https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-meduchrezhdeniyakh-abkhazii-1037508481.html

Два пациента с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии

Два пациента с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 47586 человек. Зарегистрировано 609 летальных случаев. Выздоровели 39206... 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T22:56+0300

2022-02-09T22:56+0300

2022-02-09T22:57+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/13/1031653307_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_39d6475e0f8c501357f20a2ed0ddd168.jpg

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 381 человека из 541 протестированного в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия