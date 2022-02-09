https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/dzhergeniya-o-sokhrannosti-cosnovoy-roschi-v-pitsunde-nuzhno-kardinalno-izmenit-otnoshenie---1037497836.html
Джергения о сохранности cосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение
Джергения о сохранности cосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение
О том, как живет сегодня Пицундо-Мюссерский заповедник, какие проблемы он испытывает и что делается для его сохранения, в эфире радио Sputnik рассказал... 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T16:44+0300
2022-02-09T16:44+0300
2022-02-09T16:44+0300
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Джергения о сохранности сосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение
Джергения о сохранности сосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение
В1926 году 9 февраля был открыт Пицундский сосновый заповедник, нынешнее его название Пицундо-Мюссерский заповедник.Директор заповедника Борис Джергения в беседе на радио сказал, что в Мюссерском участке заповедника особых проблем нет, там растут эндемичные растения, ровесники динозавров."Года два три назад приезжали ученые, когда они увидели деревья лапины, удивились, что они у нас сохранены", – отметил Джергения.Проблемы есть на Пицундском участке заповедника. Уникальная сосновая роща испытывает серьезные трудности, в первую очередь ее необходимо огородить, сказал Джергения."Курорт Пицунда славится сосновой рощей, люди наслаждаются, гуляя по ней, но для ее сохранности надо поменять отношение к самой роще кардинально. Сегодня у нас 90% деревьев перестойные, за 150-200 лет. Последние 30 лет наступает грабинник, сосна не может размножаться, потому что у сосны семена очень мелкие и не доходят до земли, зависают на колючках грабинника", – рассказал Джергения.Директор заповедника высказался и по поводу вопроса незаконных построек на территории охраняемой зоны.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, пицундо-мюссерский заповедник, аудио
Джергения о сохранности cосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение
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О том, как живет сегодня Пицундо-Мюссерский заповедник, какие проблемы он испытывает и что делается для его сохранения, в эфире радио Sputnik рассказал директор заповедника Борис Джергения.
В1926 году 9 февраля был открыт Пицундский сосновый заповедник, нынешнее его название Пицундо-Мюссерский заповедник.
Директор заповедника Борис Джергения в беседе на радио сказал, что в Мюссерском участке заповедника особых проблем нет, там растут эндемичные растения, ровесники динозавров.
"Года два три назад приезжали ученые, когда они увидели деревья лапины, удивились, что они у нас сохранены", – отметил Джергения.
Проблемы есть на Пицундском участке заповедника. Уникальная сосновая роща испытывает серьезные трудности, в первую очередь ее необходимо огородить, сказал Джергения.
"Курорт Пицунда славится сосновой рощей, люди наслаждаются, гуляя по ней, но для ее сохранности надо поменять отношение к самой роще кардинально. Сегодня у нас 90% деревьев перестойные, за 150-200 лет. Последние 30 лет наступает грабинник, сосна не может размножаться, потому что у сосны семена очень мелкие и не доходят до земли, зависают на колючках грабинника", – рассказал Джергения.
Директор заповедника высказался и по поводу вопроса незаконных построек на территории охраняемой зоны.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.