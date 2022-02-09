https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/dzhergeniya-o-sokhrannosti-cosnovoy-roschi-v-pitsunde-nuzhno-kardinalno-izmenit-otnoshenie---1037497836.html

Джергения о сохранности cосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение

Джергения о сохранности cосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение

О том, как живет сегодня Пицундо-Мюссерский заповедник, какие проблемы он испытывает и что делается для его сохранения, в эфире радио Sputnik рассказал... 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T16:44+0300

2022-02-09T16:44+0300

2022-02-09T16:44+0300

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пицундо-мюссерский заповедник

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Джергения о сохранности сосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение Джергения о сохранности сосновой рощи в Пицунде: нужно кардинально изменить отношение

В1926 году 9 февраля был открыт Пицундский сосновый заповедник, нынешнее его название Пицундо-Мюссерский заповедник.Директор заповедника Борис Джергения в беседе на радио сказал, что в Мюссерском участке заповедника особых проблем нет, там растут эндемичные растения, ровесники динозавров."Года два три назад приезжали ученые, когда они увидели деревья лапины, удивились, что они у нас сохранены", – отметил Джергения.Проблемы есть на Пицундском участке заповедника. Уникальная сосновая роща испытывает серьезные трудности, в первую очередь ее необходимо огородить, сказал Джергения."Курорт Пицунда славится сосновой рощей, люди наслаждаются, гуляя по ней, но для ее сохранности надо поменять отношение к самой роще кардинально. Сегодня у нас 90% деревьев перестойные, за 150-200 лет. Последние 30 лет наступает грабинник, сосна не может размножаться, потому что у сосны семена очень мелкие и не доходят до земли, зависают на колючках грабинника", – рассказал Джергения.Директор заповедника высказался и по поводу вопроса незаконных построек на территории охраняемой зоны.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, пицундо-мюссерский заповедник, аудио