https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/gagra-popala-v-troyku-populyarnykh-napravleniy-u-turistov-s-pitomtsami-1037495574.html

Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами

Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда чаще всего ездят россияне вместе со своими домашними животными. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами, сообщает портал Tvil.ru.В среднем туристы останавливаются в отелях минимум на пять ночей.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами, путешествующими с домашними животными, в 2022 году.

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отдых в абхазии, абхазия, гагра, туристы