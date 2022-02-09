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Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами
Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда чаще всего ездят россияне вместе со своими домашними животными. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T11:55+0300
2022-02-09T11:55+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами, сообщает портал Tvil.ru.В среднем туристы останавливаются в отелях минимум на пять ночей.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами, путешествующими с домашними животными, в 2022 году.
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Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами
11:55 09.02.2022 (обновлено: 12:07 09.02.2022) Подписаться на
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда чаще всего ездят россияне вместе со своими домашними животными.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik
. Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами, сообщает портал Tvil.ru.
Отмечается, что более 60 процентов туристов с животными бронируют отели, еще 15 процентов — квартиры и дома.
В среднем туристы останавливаются в отелях минимум на пять ночей.
Десять популярных городов для путешествия с животными:
Город
Процент бронирований
Ялта
15%
Сочи
11%
Гагра
10%
Петрозаводск
9%
Санкт-Петербург
8,5%
Ростов-на-Дону
7,5%
Москва
5,7%
Зеленоградск
5,2%
Казань
5%
Осташков
4,25%
Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами, путешествующими с домашними животными, в 2022 году.