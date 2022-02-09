Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/gagra-popala-v-troyku-populyarnykh-napravleniy-u-turistov-s-pitomtsami-1037495574.html
Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами
Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда чаще всего ездят россияне вместе со своими домашними животными. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T11:55+0300
2022-02-09T12:07+0300
отдых в абхазии
в абхазии
абхазия
гагра
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0c/1032398242_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_d11c9e0d8a398ef58701dff9c5d34269.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами, сообщает портал Tvil.ru.В среднем туристы останавливаются в отелях минимум на пять ночей.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами, путешествующими с домашними животными, в 2022 году.
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0c/1032398242_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_ab2ff2cdb0e523e4ae899d1bd0f96a5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отдых в абхазии, абхазия, гагра, туристы

Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами

11:55 09.02.2022 (обновлено: 12:07 09.02.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Набережная Гагры
Набережная Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться на
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда чаще всего ездят россияне вместе со своими домашними животными.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Гагра попала в тройку популярных направлений у туристов с питомцами, сообщает портал Tvil.ru.

Отмечается, что более 60 процентов туристов с животными бронируют отели, еще 15 процентов — квартиры и дома.

В среднем туристы останавливаются в отелях минимум на пять ночей.
Десять популярных городов для путешествия с животными:

Город

Процент бронирований

Ялта

15%

Сочи

11%

Гагра

10%

Петрозаводск

9%

Санкт-Петербург

8,5%

Ростов-на-Дону

7,5%

Москва

5,7%

Зеленоградск

5,2%

Казань

5%

Осташков

4,25%

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами, путешествующими с домашними животными, в 2022 году.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский