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Глава Минздрава ознакомился с генпланом застройки новой детской больницы в Сухуме
Глава Минздрава ознакомился с генпланом застройки новой детской больницы в Сухуме
Новая детская больница будет построена в рамках "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии". 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T17:55+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обсудил с главврачом детской больницы Игорем Джопуа и главным архитектором "Абхазстрой" Давидом Эшба генплан застройки новой Республиканской детской больницы, об этом сообщает пресс-служба ведомства.Медучреждение будет построено на территории Республиканской больницы. Отмечается, что на сегодняшний день идет процесс проектирования, этап сбора исходно-разрешительной документации завершен.Несколько заброшенных зданий на территории, где будет расположена больница, подлежат сносу, вместо них там будет построена автостоянка с двумя въездами. Эдуард Бутба отметил, что необходимо максимально ответственно отнестись к строительству этого объекта. Проектированием объекта занимается Новосибирский проектный институт, который специализируется на строительстве медицинских учреждении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210813/V-Sukhume-vybrali-mesto-dlya-novoy-detskoy-bolnitsy-1033027719.html
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медицина, абхазия, сухум
Глава Минздрава ознакомился с генпланом застройки новой детской больницы в Сухуме
17:55 09.02.2022 (обновлено: 18:11 09.02.2022) Подписаться на
Новая детская больница будет построена в рамках "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии".
СУХУМ, 9 фев - Sputnik.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обсудил с главврачом детской больницы Игорем Джопуа и главным архитектором "Абхазстрой" Давидом Эшба генплан застройки новой Республиканской детской больницы, об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Медучреждение будет построено на территории Республиканской больницы. Отмечается, что на сегодняшний день идет процесс проектирования, этап сбора исходно-разрешительной документации завершен.
Несколько заброшенных зданий на территории, где будет расположена больница, подлежат сносу, вместо них там будет построена автостоянка с двумя въездами.
Эдуард Бутба отметил, что необходимо максимально ответственно отнестись к строительству этого объекта.
"Новая детская больница очень нужна республике, для оказания более качественной и своевременной медицинской помощи нашему детскому населению", - сказал он.
Проектированием объекта занимается Новосибирский проектный институт, который специализируется на строительстве медицинских учреждении.