https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/glava-minzdrava-oznakomilsya-s-genplanom-zastroyki-novoy-detskoy-bolnitsy-v-sukhume-1037503745.html

Глава Минздрава ознакомился с генпланом застройки новой детской больницы в Сухуме

Глава Минздрава ознакомился с генпланом застройки новой детской больницы в Сухуме

Новая детская больница будет построена в рамках "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии". 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T17:55+0300

2022-02-09T17:55+0300

2022-02-09T18:11+0300

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обсудил с главврачом детской больницы Игорем Джопуа и главным архитектором "Абхазстрой" Давидом Эшба генплан застройки новой Республиканской детской больницы, об этом сообщает пресс-служба ведомства.Медучреждение будет построено на территории Республиканской больницы. Отмечается, что на сегодняшний день идет процесс проектирования, этап сбора исходно-разрешительной документации завершен.Несколько заброшенных зданий на территории, где будет расположена больница, подлежат сносу, вместо них там будет построена автостоянка с двумя въездами. Эдуард Бутба отметил, что необходимо максимально ответственно отнестись к строительству этого объекта. Проектированием объекта занимается Новосибирский проектный институт, который специализируется на строительстве медицинских учреждении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210813/V-Sukhume-vybrali-mesto-dlya-novoy-detskoy-bolnitsy-1033027719.html

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