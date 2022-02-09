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"КамАЗ" против горной реки: как грузовик пытался переплыть Бзыбь
"КамАЗ" против горной реки: как грузовик пытался переплыть Бзыбь
Видео с застрявшим в реке Бзыбь автомобилем "КамАЗ" появилось в соцсетях днем 8 февраля. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Автомобиль "КамАЗ" застрял в устье реки Бзыбь в Гудаутском районе днем 8 февраля, рассказал Sputnik очевидец, туроператор Алексей Горчаг.На видео, которое появилось в социальных сетях, запечатлено, как "КамАЗ" пытался преодолеть водную стихию и остановился под стеклянным мостом, который построили владельцы одного из местных ресторанов."Видимо, водителю не удалось совершить маневр, автомобиль потащило дальше течением, там самый глубокий участок реки, и он застрял", – рассказал Горчаг.По словам еще одного очевидца, водитель грузовика планировал вброд выехать на правую сторону берега реки, но техника заглохла.Грузовик удалось достать из воды без дополнительной техники.
гудаутский район
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гудаутский район, реки, абхазия

"КамАЗ" против горной реки: как грузовик пытался переплыть Бзыбь

14:48 09.02.2022 (обновлено: 14:59 09.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Стеклянный мост
Стеклянный мост - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Видео с застрявшим в реке Бзыбь автомобилем "КамАЗ" появилось в соцсетях днем 8 февраля.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Автомобиль "КамАЗ" застрял в устье реки Бзыбь в Гудаутском районе днем 8 февраля, рассказал Sputnik очевидец, туроператор Алексей Горчаг.
На видео, которое появилось в социальных сетях, запечатлено, как "КамАЗ" пытался преодолеть водную стихию и остановился под стеклянным мостом, который построили владельцы одного из местных ресторанов.
"Видимо, водителю не удалось совершить маневр, автомобиль потащило дальше течением, там самый глубокий участок реки, и он застрял", – рассказал Горчаг.
По словам еще одного очевидца, водитель грузовика планировал вброд выехать на правую сторону берега реки, но техника заглохла.
Грузовик удалось достать из воды без дополнительной техники.
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