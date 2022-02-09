https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/kamaz-protiv-gornoy-reki-kak-gruzovik-pytalsya-pereplyt-bzyb-1037499703.html

"КамАЗ" против горной реки: как грузовик пытался переплыть Бзыбь

"КамАЗ" против горной реки: как грузовик пытался переплыть Бзыбь

Видео с застрявшим в реке Бзыбь автомобилем "КамАЗ" появилось в соцсетях днем 8 февраля. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T14:48+0300

2022-02-09T14:48+0300

2022-02-09T14:59+0300

в абхазии

гудаутский район

реки

абхазия

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Автомобиль "КамАЗ" застрял в устье реки Бзыбь в Гудаутском районе днем 8 февраля, рассказал Sputnik очевидец, туроператор Алексей Горчаг.На видео, которое появилось в социальных сетях, запечатлено, как "КамАЗ" пытался преодолеть водную стихию и остановился под стеклянным мостом, который построили владельцы одного из местных ресторанов."Видимо, водителю не удалось совершить маневр, автомобиль потащило дальше течением, там самый глубокий участок реки, и он застрял", – рассказал Горчаг.По словам еще одного очевидца, водитель грузовика планировал вброд выехать на правую сторону берега реки, но техника заглохла.Грузовик удалось достать из воды без дополнительной техники.

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гудаутский район, реки, абхазия