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Лекарство от рака и абхазский олеандр: над чем работал ученый Владимир Смыр

Лекарство от рака и абхазский олеандр: над чем работал ученый Владимир Смыр

Доктор медицинских наук, профессор, основатель и директор Абхазского научно-исследовательского института лекарственных растений Владимир Смыр родился 9 февраля... 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T10:15+0300

2022-02-09T10:15+0300

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О том, как у профессора появилась любовь к науке, какие проекты он осуществил в Абхазии и как сотрудничал с Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений, читайте в материале корреспондента Sputnik.SputnikДоктор медицинских наук, профессор Владимир Смыр в Абхазии в первую очередь прославился больше как основатель Абхазского научно-исследовательского института лекарственных растений. Как рассказывала Sputik дочь профессора Светлана Смыр, он был настоящим энтузиастом науки.Владимир Смыр практически всю свою жизнь посвятил медицине и изучению лекарственных растений. Но началось все довольно-таки случайно."Однажды в Афоне он случайно увидел объявление о том, что открывается набор на поступление в Одесское военно-морское медицинское училище. И он захотел учиться там. Поступил в это училище и прослужил там четыре года. Так отец получил образование фельдшера. Затем решил продолжить в Запорожском фарминституте. Отсюда и началась любовь к травам", – сказала дочь профессора.После окончания института Владимир вернулся в Абхазию и занялся фармацевтикой. Однако на этом профессор Смыр не останавливается. Он поступает во Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)."В 1966 году он поступил в аспирантуру во Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, где обзавелся очень многими важными знакомствами. После того как отец окончил аспирантуру и вернулся домой, к нам стали приезжать очень много представительных людей со всего Союза", – вспоминает Светлана Смыр.После аспирантуры в ВИЛАРе, Владимир Смыр активно начинает изучать флору Абхазии, а именно лекарственные растения.Посадки растений у ученого были на горе Ахбюк, в урочищах Рицинского национального парка, в родном селе Анхуа. Светлана уточняет, что на базе Всероссийского научно-исследовательского Института лекарственных и ароматических растений, на экспериментальном заводе выявляли и изучали препараты Винкрестин, Винбластин, которые входят в схемы лечения раковых заболеваний.Кстати говоря, профессор защитил докторскую работу именно по лекарственным растениям против рака и СПИДа. А кандидатскую степень он защитил по олеандру, который в Абхазии является декоративным растением, но в нем нашли сердечные гликозиды, использумые в препаратах."В детстве, я помню, строила ему разные схемы и графики. Он меня просил, и я ему помогала. Он был очень интересный человек, и его увлеченность профессией заставляла интересоваться и домашних, – поделилась воспоминаниями Светлана Смыр. – Благодаря его работе, я была в курсе многих вещей. Все мое детство прошло в этой атмосфере. В ВИЛАРе тогда многие занимались изучением раковых заболеваний. И папа не стал исключением. Он разрабатывал схемы по излечению людей, страдающих этим недугом".В Абхазии Владимир Смыр открыл филиал ВИЛАРа, который позже стал называться Абхазским научно-исследовательским институтом лекарственных растений."Именно тогда папа вернулся к теме олеандра, по которой он писал научные исследования во время учебы в Запорожье, – констатирует дочь профессора. – Олеандр у нас в Абхазиисчитается декоративным растением. Но вот директор ВИЛАРа Павел Трафимович Кондратенко, который часто бывал у нас дома, он вместе с отцом занимался выявлением полезных свойств того же олеандра и многих других растений, которые росли в Абхазии. В олеандре они нашли сердечные гликозиды, которые затем стали включать в состав некоторых препаратов".Но этого профессору было мало. По словам дочери, он очень долгое время вынашивал идею создания в Абхазии фармацевтического производства. Но Отечественная война народа Абхазии расстроила его планы.Но война не заставила его сидеть сложа руки."У папы немножко взрывной характер был. Он не мог просто так сидеть. Во время грузино-абхазской войны он из России завез в республику медицинское ортопедическое оборудование, которое позволило потом уже открыть КБРЦ в Гагре. Все это он бесплатно сделал, – отметила Светлана Смыр. – Но после войны он попал в аварию. После чего он уже не мог заниматься наукой так, как раньше".Владимир Смыр – кандидат биологических наук, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения Абхазии, генерал-лейтенант медицинской службы, президент и академик Международной Академии наук народной медицины Кавказа родился 9 февраля 1933 года. Всю свою жизнь Владимир Смыр посвятил науке. Был основателем и директором Абхазского научно-исследовательского института лекарственных растений. В 1995 году он был избран академиком Международной Академии наук народной медицины Кавказа.В 2013 году в возрасте 80 лет Владимир Смыр ушел из жизни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191217/Ranunkulus-Taniya-novyy-vid-lyutikov-nazvan-v-chest-uchenoy-iz-Abkhazii-1029038962.html

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наука, абхазия, ученые, общество