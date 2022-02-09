https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/mastercard-namerena-izmenit-komissii-dlya-perevodov-po-nomeru-telefona-1037493537.html
Mastercard намерена изменить комиссии для переводов по номеру телефона
Mastercard намерена изменить комиссии для переводов по номеру телефона
Mastercard смягчает условия для конкуренции с Системой быстрых платежей, запущенной ЦБ России. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T10:45+0300
2022-02-09T10:45+0300
2022-02-09T10:45+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Платежная система Mastercard снижает с 23 апреля комиссии для переводов по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в социальных сетях, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, который Mastercard разослала банкам в январе.Комиссия от переводов будет зависеть от подключения к платформе Mastercard Transfer Hub.Отмечается, что Mastercard устанавливает нулевые комиссии для банков за подключение и использование Mastercard Transfer Hub, а также вводит комиссии за переводы, которые банк получателя должен будет платить банку отправителя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/-visa-otmenit-komissiyu-za-perevody-s-karty-na-kartu-po-nomeru-telefona-1036337004.html
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экономика, россия, в мире
Mastercard намерена изменить комиссии для переводов по номеру телефона
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Mastercard смягчает условия для конкуренции с Системой быстрых платежей, запущенной ЦБ России.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
Платежная система Mastercard снижает с 23 апреля комиссии для переводов по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в социальных сетях, сообщает РБК
со ссылкой на бюллетень, который Mastercard разослала банкам в январе.
Комиссия от переводов будет зависеть от подключения к платформе Mastercard Transfer Hub.
Отмечается, что Mastercard устанавливает нулевые комиссии для банков за подключение и использование Mastercard Transfer Hub, а также вводит комиссии за переводы, которые банк получателя должен будет платить банку отправителя.