https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/mastercard-namerena-izmenit-komissii-dlya-perevodov-po-nomeru-telefona-1037493537.html

Mastercard намерена изменить комиссии для переводов по номеру телефона

Mastercard намерена изменить комиссии для переводов по номеру телефона

Mastercard смягчает условия для конкуренции с Системой быстрых платежей, запущенной ЦБ России. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T10:45+0300

2022-02-09T10:45+0300

2022-02-09T10:45+0300

экономика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102881/14/1028811427_0:46:3000:1734_1920x0_80_0_0_c5a779c6800aaa069f765657d5f28a1c.jpg

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Платежная система Mastercard снижает с 23 апреля комиссии для переводов по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в социальных сетях, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, который Mastercard разослала банкам в январе.Комиссия от переводов будет зависеть от подключения к платформе Mastercard Transfer Hub.Отмечается, что Mastercard устанавливает нулевые комиссии для банков за подключение и использование Mastercard Transfer Hub, а также вводит комиссии за переводы, которые банк получателя должен будет платить банку отправителя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/-visa-otmenit-komissiyu-za-perevody-s-karty-na-kartu-po-nomeru-telefona-1036337004.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, россия, в мире