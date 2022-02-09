https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/posrednik-agrba-o-rabote-uchrezhdeniy-kultury-abkhazii-v-usloviyakh-pandemii--1037496699.html
Посредник: Агрба о работе учреждений культуры Абхазии в условиях пандемии
Посредник: Агрба о работе учреждений культуры Абхазии в условиях пандемии
О работе учреждений культуры, об абхазо-российском сотрудничестве и планах на 2022 год в эфире радио Sputnik рассказал министр культуры республики Гудиса... 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T19:42+0300
2022-02-09T19:42+0300
2022-02-09T19:42+0300
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Посредник: Агрба о работе учреждений культуры Абхазии в условиях пандемии
Посредник: Агрба о работе учреждений культуры Абхазии в условиях пандемии
2021 год для сферы культуры был сложным, отметил Агрба. "Мы с искренней надеждой были в ожидании 2022 года. В нынешнем году уже подписано соглашение с нашими коллегами, с Министерством культуры Российской Федерации. Очень содержательный совместный план гастрольных программ. Но, к сожалению, в начале нынешнего года ситуация практически не изменилась. Есть определенные послабления, есть постановление главы государства о предоставлении возможности учреждениям культуры возобновить свою работу, но, к сожалению, количество заболевших в подведомственных учреждениях очень большое. И нами внутренним приказом принято решение приостановить деятельность ряда учреждений", - сообщил министр. Подробности слушайте в аудиофайле.
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посредник, аудио
Посредник: Агрба о работе учреждений культуры Абхазии в условиях пандемии
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О работе учреждений культуры, об абхазо-российском сотрудничестве и планах на 2022 год в эфире радио Sputnik рассказал министр культуры республики Гудиса Агрба.
2021 год для сферы культуры был сложным, отметил Агрба.
"Мы с искренней надеждой были в ожидании 2022 года. В нынешнем году уже подписано соглашение с нашими коллегами, с Министерством культуры Российской Федерации. Очень содержательный совместный план гастрольных программ. Но, к сожалению, в начале нынешнего года ситуация практически не изменилась. Есть определенные послабления, есть постановление главы государства о предоставлении возможности учреждениям культуры возобновить свою работу, но, к сожалению, количество заболевших в подведомственных учреждениях очень большое. И нами внутренним приказом принято решение приостановить деятельность ряда учреждений", - сообщил министр.
Подробности слушайте в аудиофайле.