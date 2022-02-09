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Пушилин о вероятности войны в Донбассе: Запад толкает Украину к войне
Пушилин о вероятности войны в Донбассе: Запад толкает Украину к войне
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя ситуацию в Донбассе, рассказал о большой вероятности начала боевых действий. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T13:45+0300
2022-02-09T13:45+0300
2022-02-09T14:22+0300
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Пушилин: Запад толкает Украину к войне
Пушилин: Запад толкает Украину к войне
"К сожалению, существует большая вероятность. Украину подталкивают страны Запада, это проявляется и в поставках военной техники, боеприпасов, причем делается это целым рядом западных стран. Помимо США и Великобритании, сейчас подключились несколько восточно-европейских стран, которые заняли достаточно активную позицию", – заявил глава ДНР.Денис Пушилин отметил, что с учетом скапливаемой техники вдоль линии соприкосновения со стороны Украины, можно говорить о высокой вероятности начала боевых действий."Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы ситуация развернулась разрешением конфликта политическим и дипломатическим способами. Но как будет на самом деле, получится у нас или нет, покажет время", – прокомментировал Пушилин.Как подчеркнул глава ДНР, не исключается поддержка добровольцев, однако в первую очередь рассчитывать приходится на собственные силы.
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Пушилин о вероятности войны в Донбассе: Запад толкает Украину к войне
13:45 09.02.2022 (обновлено: 14:22 09.02.2022) Подписаться на
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя ситуацию в Донбассе, рассказал о большой вероятности начала боевых действий.
"К сожалению, существует большая вероятность. Украину подталкивают страны Запада, это проявляется и в поставках военной техники, боеприпасов, причем делается это целым рядом западных стран. Помимо США и Великобритании, сейчас подключились несколько восточно-европейских стран, которые заняли достаточно активную позицию", – заявил глава ДНР.
Денис Пушилин отметил, что с учетом скапливаемой техники вдоль линии соприкосновения со стороны Украины, можно говорить о высокой вероятности начала боевых действий.
"Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы ситуация развернулась разрешением конфликта политическим и дипломатическим способами. Но как будет на самом деле, получится у нас или нет, покажет время", – прокомментировал Пушилин.
Как подчеркнул глава ДНР, не исключается поддержка добровольцев, однако в первую очередь рассчитывать приходится на собственные силы.