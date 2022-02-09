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Пушилин о вероятности войны в Донбассе: Запад толкает Украину к войне

Пушилин о вероятности войны в Донбассе: Запад толкает Украину к войне

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя ситуацию в Донбассе, рассказал о большой вероятности начала боевых действий. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T13:45+0300

2022-02-09T13:45+0300

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Пушилин: Запад толкает Украину к войне Пушилин: Запад толкает Украину к войне

"К сожалению, существует большая вероятность. Украину подталкивают страны Запада, это проявляется и в поставках военной техники, боеприпасов, причем делается это целым рядом западных стран. Помимо США и Великобритании, сейчас подключились несколько восточно-европейских стран, которые заняли достаточно активную позицию", – заявил глава ДНР.Денис Пушилин отметил, что с учетом скапливаемой техники вдоль линии соприкосновения со стороны Украины, можно говорить о высокой вероятности начала боевых действий."Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы ситуация развернулась разрешением конфликта политическим и дипломатическим способами. Но как будет на самом деле, получится у нас или нет, покажет время", – прокомментировал Пушилин.Как подчеркнул глава ДНР, не исключается поддержка добровольцев, однако в первую очередь рассчитывать приходится на собственные силы.

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