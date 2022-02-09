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Школы и детские сады Галского района закрыты на карантин до 14 февраля
Школы и детские сады Галского района закрыты на карантин до 14 февраля
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 8 февраля составляет 47205 человек. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T11:25+0300
2022-02-09T11:25+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Школы и детские сады Галского района закрыты на карантин по распоряжению главы с 1 по 14 февраля. Об этом сообщает Гал ТВ. Как отметила заведующая отделом образования района Екатерина Габелия, в целом в течение недели наблюдается положительная динамика, большинство болеющих преподавателей и учеников переносят коронавирус без осложнений."По заболеваемости среди учителей и учеников мы располагаем следующими данными: порядка 11 преподавателей и 8 учащихся на сегодняшний день болеет. Часть из тех, кто болел на прошлой неделе, уже выздоровели, но также есть те, кто заболел после закрытия школ", – сообщила Гал ТВ Габелия.Закрытыми до 14 февраля также остаются школы и детские сады Очамчырского, Сухумского, Гагрского районов и Сухума.
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образование, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, вакцинация, галский район, абхазия
Школы и детские сады Галского района закрыты на карантин до 14 февраля
11:25 09.02.2022 (обновлено: 11:36 09.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 8 февраля составляет 47205 человек.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Школы и детские сады Галского района закрыты на карантин по распоряжению главы с 1 по 14 февраля. Об этом сообщает Гал ТВ.
Как отметила заведующая отделом образования района Екатерина Габелия, в целом в течение недели наблюдается положительная динамика, большинство болеющих преподавателей и учеников переносят коронавирус без осложнений.
"По заболеваемости среди учителей и учеников мы располагаем следующими данными: порядка 11 преподавателей и 8 учащихся на сегодняшний день болеет. Часть из тех, кто болел на прошлой неделе, уже выздоровели, но также есть те, кто заболел после закрытия школ", – сообщила Гал ТВ Габелия.
Закрытыми до 14 февраля также остаются школы и детские сады Очамчырского, Сухумского, Гагрского районов и Сухума.