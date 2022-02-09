https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/shkoly-i-detskie-sady-galskogo-rayona-zakryty-na-karantin-do-14-fevralya-1037494750.html

Школы и детские сады Галского района закрыты на карантин до 14 февраля

Школы и детские сады Галского района закрыты на карантин до 14 февраля

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 8 февраля составляет 47205 человек. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T11:25+0300

2022-02-09T11:25+0300

2022-02-09T11:36+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Школы и детские сады Галского района закрыты на карантин по распоряжению главы с 1 по 14 февраля. Об этом сообщает Гал ТВ. Как отметила заведующая отделом образования района Екатерина Габелия, в целом в течение недели наблюдается положительная динамика, большинство болеющих преподавателей и учеников переносят коронавирус без осложнений."По заболеваемости среди учителей и учеников мы располагаем следующими данными: порядка 11 преподавателей и 8 учащихся на сегодняшний день болеет. Часть из тех, кто болел на прошлой неделе, уже выздоровели, но также есть те, кто заболел после закрытия школ", – сообщила Гал ТВ Габелия.Закрытыми до 14 февраля также остаются школы и детские сады Очамчырского, Сухумского, Гагрского районов и Сухума.

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образование, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, вакцинация, галский район, абхазия