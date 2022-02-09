https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/takie-obstoyatelstva-shalashava-o-prichinakh-i-posledstviyakh-umensheniya-eksporta-v-abkhazii---1037466803.html

Такие обстоятельства: Шалашаа о причинах и последствиях уменьшения экспорта в Абхазии

Такие обстоятельства: Шалашаа о причинах и последствиях уменьшения экспорта в Абхазии

Директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа в эфире радио Sputnik рассказал, как снижение экспорта влияет на экономику... 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T10:53+0300

2022-02-09T10:53+0300

2022-02-09T11:16+0300

радио

такие обстоятельства

экспорт

таможня

экономика

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Такие обстоятельства: Шалашава о причинах и последствиях уменьшения экспорта в Абхазии Такие обстоятельства: Шалашава о причинах и последствиях уменьшения экспорта в Абхазии

Общий товарооборот в Абхазии составил 35 млрд 921 млн рублей. По отношению c 2020 годом рост составил 9 млрд 366 млн рублей. В прошедшем году экспорт товаров сократился на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн. Сокращение объемов экспорта рыбьего жира, рыбной муки, вина, древесины, текстиля, лома прессованного сорвало план по взысканию таможенного сбора."Сокращение экспорта всегда свидетельствует о том, что продукция, производимая в национальной экономике в разных сферах, начинает меньше пользоваться спросом на зарубежных рынках, но в нашем случае мы можем четко сказать, какие причины вызвали сокращение экспорта. У нас экспортирующих предприятий немного. К примеру, рыбоперерабатывающее предприятие в Очамчыре не работало в прошлом году, и это вызвало сокращение", – сказал Шалашаа.По словам экономиста, показатели импорта вызывают серьезные опасения."Когда импорт повышается на такую огромную сумму, почти более 10 миллиардов рублей, это означает, что местные предприятия, производящие местную продукцию в большей степени в переработанном виде, очень негативно влияют на национальную экономику, на предприятия, на условия граждан, потому что местные предприятия, как переработка молочной продукции, на которые затрачены огромные суммы денег из инвестиционной программы простаивают или завозим огромное количество алкогольной продукции в Абхазию, почти на полтора миллиардов рублей, когда местную продукцию мы вывозим, то есть здесь роль государства слабая, потому что когда в стране производится достаточно продукции, которая удовлетворяет внутренний спрос и имеет возможность экспортироваться, тогда можно установить повешенные пошлины на ввоз такого рода продукции", – сказал ШалашааПолную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, экспорт, таможня, экономика, аудио