https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/ushel-iz-zhizni-prezident-brekhalovki-leonid-dzheniya-1037498127.html

Ушел из жизни "президент" Брехаловки Леонид Джения

Ушел из жизни "президент" Брехаловки Леонид Джения

Сразу после войны первым "президентом" Брехаловки был избран Сергей Зардания, после его смерти активисты Брехаловки избрали Леву Джения. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T13:25+0300

2022-02-09T13:25+0300

2022-02-09T13:43+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. На 84-м году жизни скончался Леонид Джения, бывший танцор Государственного ансамбля народной песни и танца, участник Отечественной войны народа Абхазии. Об этом Sputnik сообщил его внук Лаша Бутба.На набережной Сухума, в знаменитой Брехаловке, где играют в домино, шахматы, нарды, пьют фирменный кофе и обсуждают насущные вопросы, Леонид Джения, которого все называли Лева носил почетное звание – "президент" Брехаловки.Сразу после войны первым "президентом" Брехаловки был избран Сергей Зардания, после его смерти активисты Брехаловки избрали Леву Джения. "Я прошел выборы и инаугурацию", – шутил Джения в интервью Sputnik.Первое знакомство с Брехаловкой у Левы произошло в 1953 году, когда он переехал жить из Гудауты в Сухум. У "президента" Брехаловки было пожелание, чтобы вся территория набережной была обустроена, были бы площадки для занятия спортом и велодорожки, а также побольше мест для прогулок и отдыха.

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