https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/ushel-iz-zhizni-prezident-brekhalovki-leonid-dzheniya-1037498127.html
Ушел из жизни "президент" Брехаловки Леонид Джения
Ушел из жизни "президент" Брехаловки Леонид Джения
Сразу после войны первым "президентом" Брехаловки был избран Сергей Зардания, после его смерти активисты Брехаловки избрали Леву Джения. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T13:25+0300
2022-02-09T13:25+0300
2022-02-09T13:43+0300
в абхазии
брехаловка
сухум
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102044/36/1020443653_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_8d5bd0608e80f62e61638d0a2510d130.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. На 84-м году жизни скончался Леонид Джения, бывший танцор Государственного ансамбля народной песни и танца, участник Отечественной войны народа Абхазии. Об этом Sputnik сообщил его внук Лаша Бутба.На набережной Сухума, в знаменитой Брехаловке, где играют в домино, шахматы, нарды, пьют фирменный кофе и обсуждают насущные вопросы, Леонид Джения, которого все называли Лева носил почетное звание – "президент" Брехаловки.Сразу после войны первым "президентом" Брехаловки был избран Сергей Зардания, после его смерти активисты Брехаловки избрали Леву Джения. "Я прошел выборы и инаугурацию", – шутил Джения в интервью Sputnik.Первое знакомство с Брехаловкой у Левы произошло в 1953 году, когда он переехал жить из Гудауты в Сухум. У "президента" Брехаловки было пожелание, чтобы вся территория набережной была обустроена, были бы площадки для занятия спортом и велодорожки, а также побольше мест для прогулок и отдыха.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102044/36/1020443653_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_85e0590542c4967cb2467f48b13c2be9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
брехаловка, сухум, общество
Ушел из жизни "президент" Брехаловки Леонид Джения
13:25 09.02.2022 (обновлено: 13:43 09.02.2022) Подписаться на
Сразу после войны первым "президентом" Брехаловки был избран Сергей Зардания, после его смерти активисты Брехаловки избрали Леву Джения.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. На 84-м году жизни скончался Леонид Джения, бывший танцор Государственного ансамбля народной песни и танца, участник Отечественной войны народа Абхазии. Об этом Sputnik сообщил его внук Лаша Бутба.
На набережной Сухума, в знаменитой Брехаловке, где играют в домино, шахматы, нарды, пьют фирменный кофе и обсуждают насущные вопросы, Леонид Джения, которого все называли Лева носил почетное звание – "президент" Брехаловки.
Сразу после войны первым "президентом" Брехаловки был избран Сергей Зардания, после его смерти активисты Брехаловки избрали Леву Джения. "Я прошел выборы и инаугурацию", – шутил Джения в интервью Sputnik.
"Традицию "президентства" на набережной зародил Сергей Багапш. Два Сергея передают друг другу должности, шутили мы тогда. После смерти Сергея Зардания, на его поминках, активисты решили передать мне эту должность. Мы с Сергеем дружили долгие годы, и друзья наши посчитали, что так будет правильнее", — делился он воспоминаниями.
Первое знакомство с Брехаловкой у Левы произошло в 1953 году, когда он переехал жить из Гудауты в Сухум. У "президента" Брехаловки было пожелание, чтобы вся территория набережной была обустроена, были бы площадки для занятия спортом и велодорожки, а также побольше мест для прогулок и отдыха.