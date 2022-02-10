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Алшундба о Рауфе Маан: его любовь к Абхазии была ярко выражена

Алшундба о Рауфе Маан: его любовь к Абхазии была ярко выражена

Своими воспоминаниями о представителе абхазо-абазинской диаспоры в Египте Рауфе Абаза (Маан) в эфире радио Sputnik поделился начальник отдела Турции и Ближнего... 10.02.2022, Sputnik Абхазия

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Алшунба Алшунба

8 февраля скончался представитель абхазо-абазинской диаспоры в Египте Рауф Абаза (Маан). Как стало известно, он не смог справиться с недугом даже после перенесенной операции. Инвер Алшундба подчеркнул, Что Маан был видным общественным деятелем абхазской диаспоры не только в Египте. Он поддерживал связь с исторической родиной, а также с диаспорами Иордании, Турции и везде был на хорошем счету. "О нем говорили, что это правильный человек, который сможет сблизить диаспору Абхазии, на которого всегда можно положиться. Он много внимания уделял тому, чтобы молодежь Абхазии и абхазской диаспоры в Египте общалась между собой. Он считал, что именно молодежь должна быть связующим звеном между исторической родиной и диаспорой... Его любовь к Абхазии, к абхазскому народу была ярко выражена и, конечно же, к представителям абхазской диаспоры в Египте. Во всем, что делал этот человек, было видно, что он заботился о том, чтобы что-то осталось грядущим поколениям в плане связи с родиной", – отметил Инвер Алшундба.

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