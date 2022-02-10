https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/prodlen-karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-sukhuma-1037511769.html

Карантин в школах и детсадах Сухума продлили еще на неделю

Карантин в школах и детсадах Сухума продлили еще на неделю

Карантин в образовательных учреждениях Сухума был объявлен до 14 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T11:25+0300

2022-02-10T11:25+0300

2022-02-10T11:52+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Карантин в школах и детсадах Сухума продлен до 18 февраля, соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Беслан Эшба, сообщается на сайте столичной мэрии.Отмечается, что распоряжение подписано на основании обращения начальника Управления образования Сухума, в целях разрыва эпидемической цепи и предотвращения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.Школы и детские сады столицы остаются на карантине с 27 января. Карантин в средних и дошкольных образовательных учреждениях действует до 14 февраля и в других районах Абхазии.

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сухум, абхазия, новости