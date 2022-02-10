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СМИ напомнили о важности объективного и беспристрастного освещения выборов
СМИ напомнили о важности объективного и беспристрастного освещения выборов
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта, на 35 депутатских мест претендует более 130 человек. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T18:08+0300
2022-02-10T18:08+0300
2022-02-10T18:08+0300
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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг обратился к руководителям СМИ и всему журналистскому сообществу неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики в период выборной кампании в Народное Собрание."В нашей стране проходит важнейший политический процесс – кампания по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Одним из основных этапов предвыборной кампании является агитация в СМИ. От того, как пройдут предвыборные дебаты вокруг программ кандидатов и в целом агитационный период в СМИ, во многом зависит, каким будет персональный состав будущего Парламента, которому наравне с законотворчеством предстоит продолжить реформу политической системы и самое главное – обеспечить стабильное развитие нашего государства на ближайшие пять лет", - говорится в тексте обращения.Союз журналистов призвал редакции СМИ и журналистов руководствоваться действующим избирательным законодательством и Законом о СМИ, неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики, а также придерживаться следующих принципов при освещении выборов:В четверг, 10 февраля, Центральная избирательная комиссия Абхазии приступила к регистрации кандидатов в депутаты парламента. Всего на данный момент ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, которые в общем представили 15 кандидатов.
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сми, журналисты, новости, народное собрание абхазии, выборы
СМИ напомнили о важности объективного и беспристрастного освещения выборов
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Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта, на 35 депутатских мест претендует более 130 человек.
СУХУМ, 10 фев - Sputnik.
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг обратился
к руководителям СМИ и всему журналистскому сообществу неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики в период выборной кампании в Народное Собрание.
"В нашей стране проходит важнейший политический процесс – кампания по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Одним из основных этапов предвыборной кампании является агитация в СМИ. От того, как пройдут предвыборные дебаты вокруг программ кандидатов и в целом агитационный период в СМИ, во многом зависит, каким будет персональный состав будущего Парламента, которому наравне с законотворчеством предстоит продолжить реформу политической системы и самое главное – обеспечить стабильное развитие нашего государства на ближайшие пять лет", - говорится в тексте обращения.
Союз журналистов призвал редакции СМИ и журналистов руководствоваться действующим избирательным законодательством и Законом о СМИ, неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики, а также придерживаться следующих принципов при освещении выборов:
создавать всем кандидатам в депутаты Народного Собрания, независимо от их политических взглядов, равные информационные возможности;
способствовать тому, чтобы все материалы, посвященные выборной тематике, были объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам в депутаты;
не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов, не допускать публикаций, способствующих национальной или религиозной нетерпимости;
профессионально, объективно и в полном объеме освещать основные этапы избирательной кампании, чтобы каждый гражданин имел возможность реализовать свои избирательные права;
проводить четкое различие между агитационными публикациями и информационными сообщениями.
В четверг, 10 февраля, Центральная избирательная комиссия Абхазии приступила к регистрации кандидатов в депутаты парламента. Всего на данный момент ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, которые в общем представили 15 кандидатов.