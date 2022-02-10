https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/svet-v-kontse-tonnelya-chto-nuzhno-dlya-vykhoda-iz-energokrizisa-v-abkhazii-1037520847.html

Свет в конце тоннеля: что нужно для выхода из энергокризиса в Абхазии

Свет в конце тоннеля: что нужно для выхода из энергокризиса в Абхазии

В пресс-центре Sputnik Абхазия 10 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам энергетики в республике. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T18:42+0300

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пресс-центр

видео

мультимедиа

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

электричество

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Одной из основных тем пресс-конференции стало объяснение причин необходимости введения графика веерных отключений в Абхазии. По словам директора оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслана Кварчия, Россия по договоренности с правительством Абхазии предоставила переток в объеме 660 миллионов киловатт-часов. Предполагалось, что республика уложится в эти цифры, но потребление превысило согласованный трафик. Если предполагалось, что в сутки потребление составит 8 миллионов киловатт-часов, то фактически потребление выросло до 8,8 миллионов киловат- часов.Переток покрывает примерно две трети территории Абхазии в западной ее части, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1. Веер в Очамчырском районе вызван критической ситуацией в Джварском водохранилище, уровень воды упал ниже 415 метров над уровнем моря..Начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая рассказал, что ежегодно в Абхазии наблюдается прирост потребления и привел конкретные цифры.Из-за чего в Абхазии по нескольку часов нет света? Почему Джварское водохранилище страдает от "жажды"? Как поймать майнера? Как понять, где твой фидер? На эти и другие вопросы на пресс-конференции Sputniki ответили главные энергетики Абхазии.Подробнее - смотрите в видео Sputnik.

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