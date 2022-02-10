https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/takie-obstoyatelstva-chirikba-o-roli-rossiyskoy-diplomatii-dlya-abkhazii-1037511249.html

Такие обстоятельства: Чирикба о роли российской дипломатии для Абхазии

Такие обстоятельства: Чирикба о роли российской дипломатии для Абхазии

О традициях российской дипломатии, ее роли в становлении внешнеполитического ведомства Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал экс-министр иностранных дел... 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T12:55+0300

2022-02-10T12:55+0300

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Такие обстоятельства: Чирикба о роли российской дипломатии для Абхазии Такие обстоятельства: Чирикба о роли российской дипломатии для Абхазии

Российские дипломатические работники 10 февраля отмечают свой профессиональный праздник. О том, какова их роль в становлении абхазской дипломатии, какие профессиональные качества отличают российских коллег, в интервью радио Sputnik рассказал экс-министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба. Он отметил, что российскую дипломатию отличают такие традиции, как открытость миру, высокий профессионализм, отличные знания и опыт, а также конструктивный и уважительный подход к партнерам даже в нелегких переговорах."Это то, что и мы, абхазские дипломаты, восприняли от российских коллег. Это наиболее продуктивная форма общения с внешним миром", – подчеркнул дипломат.Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, абхазия, россия, мид рф, аудио