https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/taniya-rasskazala-kak-mediatsentr-mid-vyvedet-abkhaziyu-v-mezhdunarodnoe-informatsionnoe-pole--1037516400.html

Тания рассказала, как медиацентр МИД выведет Абхазию в международное информационное поле

Тания рассказала, как медиацентр МИД выведет Абхазию в международное информационное поле

Политолог Лейла Тания в эфире радио Sputnik оценила возможности нового многофункционального медиацентра, открытие которого анонсировал МИД Абхазии. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T17:06+0300

2022-02-10T17:06+0300

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Тания о медиацентре МИД Тания о медиацентре МИД

Министерство иностранных дел Абхазии готовится к открытию многофункционального медиацентра, его основная задача, как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, состоит в укреплении позиций Абхазии в сфере международной информационной политики. Своим мнением о том, какое значение имеет открытие медиацентра для Абхазии, какие темы и вопросы должны быть подняты на этой площадке, в эфире радио Sputnik поделилась политолог Лейла Тания."Безусловно, это важный позитивный шаг, особенно с учетом того, что, к сожалению, в информационном плане Абхазия отстает от требований времени, прежде всего, в технологическом контексте. Сама идея открытия такого медиацентра предполагает, что международный формат информационной политики отвечает и задает тот уровень позиционирования Абхазии в информационном международном поле, который соответствует ее статусу субъекта международного права признанного государства... С точки зрения тех вызовов, тех контраргументов, той дискриминации, той массированной фальсификации, которая осуществляется в отношении Абхазии уже более ста лет со стороны Грузии, очень важно на информационном уровне озвучить все наши главные аргументы. Прежде всего аргументы, которые обосновывают право Абхазии на восстановление исторической государственности Абхазии ", – отметила Тания. Политолог считает, что существует огромный спектр вопросов, которые необходимо обсуждать на такого рода площадке, как создающийся медиацентр."Такой медиацентр будет очень важен и с точки зрения более эффективной координации действий Абхазии со своим стратегическим союзником, Россией. А также он будет важен для формирования стратегических ориентиров и для своего общества внутри", – считает Тания. Подробности слушайте в аудиофайле.

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