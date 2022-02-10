ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии
20:17 10.02.2022 (обновлено: 20:53 10.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Регистрация кандидатов в президенты в ЦИК
© Sputnik / Томас Тхайцук
В четверг завершилась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента Абхазии.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Решением Центральной избирательной комиссии Абхазии 10 февраля зарегистрировано 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазия, сообщает ЦИК.
Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии завершилась в четверг. Всего с 21 января по 10 февраля было зарегистрировано 118 инициативных групп и пять политических партий, выдвинувших 15 кандидатов.
Самыми многочисленными оказались сухумский округ №7 (Библиотека), где зарегистрировано семь кандидатов, а также округ №8 (Маякский) и Аацынский - по шесть кандидатов. Есть безальтернативные округа, в которых зарегистрировано по одному кандидату. Среди выдвинутых кандидатур - 17 депутатов действующего Парламента шестого созыва (2017 – 2022 гг.).
Всего в день начала регистрации кандидатов в депутаты Парламента зарегистрировано 83 кандидата.
Избирательный округ №1 (Новый район)
1.Гицба Инар Альбертович
2.Джопуа Рамаз Гивиевич
Избирательный округ №2 (Новый район)
1.Халбад Дмитрий Гарриевич
2.Герхелия Астамур Баталович от партии "Амцахара"
Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)
1.Салакая Нарсоу Бесланович
2.Думава Хына Владимирович
3.Торчуа Беслан Юрьевич от партии "Амцахара"
Избирательный округ №4 (Северный)
1.Жиба Дмитрий Эдуардович
2.Айба Батал Эдуардович
3.Адзынба Шамиль Омарович
4.Рштуни Эрик Сагателович
Избирательный округ №5 (Синопский)
1.Ашуба Лаша Нугзарович
Избирательный округ №6 (Центральный)
1.Агумава Эраст Рамзанович
2.Лолуа Рауль Валериевич
3.Амичба Дмитрий Капитонович
4.Маршания Дмитрий Александрович
Избирательный округ №7 (Библиотека)
1.Какалия Амиран Георгиевич
2.Лагвилава Адгур Геннадьевич
3.Реквава Темур Ревазович
4.Арчелия Алексей Алексеевич
5.Айба Рашида Азаретовна
6.Инапшба Руслан Антонович
7.Ачба Беслан Юрьевич
Избирательный округ №8 (Маякский)
1.Губаз Леон Ревазович.
2.Чачхалия Ираклий Зауриевич
3.Какалия Астамур Валерьевич от "Народной партии Абхазии"
4.Калягина Анна Владимировна от "Партии экономического развития Абхазии"
5.Габния Виталий Викторович от партии "Апсны"
Избирательный округ №9 (Восточный)
1.Кварчия Кан Валерьевич
2.Басария Александр Романович от "Партии экономического развития Абхазии"
Избирательный округ №10 (Пицундский)
1.Хутаба Даут Витальевич
Избирательный округ №11 (Бзыпский)
1.Бейя Тимур Абесаломович
Избирательный округ №12 (Гагрский)
1.Демерджиба Самсон Анзорович
2.Агрба Даут Валентинович
Избирательный округ №13 (Гагрский городской)
1.Цишба Александр Владимирович
2.Хагба Изольда Станиславовна
3.Бения Реваз Шалвович
Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)
1.Трапизонян Галуст Парнакович от партии "Амцахара"
Избирательный округ №15 (Отхарский)
1.Барцыц Алмасхан Эдуардович
2.Тарба Иван Дорофеевич
3.Пилия Бадрик Игорьевич
4.Сичинава Валерий Иварбеевич
Избирательный округ №16 (Дурипшский)
1.Халваш Беслан Викторович
Избирательный округ №17 (Лыхнынский)
1.Лакоба Аслан Султанович
Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)
1.Лакербая Леонид Иванович
2.Таркил Беслан Иванович
Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)
1.Ахба Астамыр Яковлевич
Избирательный округ №20 (Аацынский)
1.Авидзба Алиас Виталиевич
2.Мархолия Рустам Гарриевич
3.Смыр Нонна Владимировна
4.Отырба Олег Игоревич
5.Гулария Алиса Зауровна от партии "Амцахара"
6.Ладария Руслан Михайлович
Избирательный округ №21 (Новоафонский)
1.Смыр Натали Викторовна
2.Пачулия Ахра Георгиевич
Избирательный округ №22 (Эшерский)
1.Авидзба Фазлибей Лизберович
2.Ардзинба Алмасхан Зурабович
Избирательный округ №23 (Гумистинский)
1.Ичмелян Артур Борисович
2.Галустян Левон Миружанович
Избирательный округ №24 (Пшапский)
1.Миносян Ашот Ваграмович
2.Оксузян Ашот Киркорович
Избирательный округ №25 (Мачарский)
1.Харазия Саид Геннадьевич
2.Садзба Инар Астикович
Избирательный округ №26 (Драндский)
1.Харазия Адгур Рафетович
2.Гуния Илья Чичикович
Избирательный округ №27 (Баслахуский)
1.Бебия Венори Яковлевич
Избирательный округ №28 (Гупский)
1.Гогия Демур Русланович
2.Хашба Эрик Павлович
3.Какубава Тенгиз Рудикович от партии "Амцахара"
Избирательный округ №29 (Члоуский)
1.Джопуа Астанда Родиковна
2.Акаба Алмас Даурович от партии "Амцахара"
Избирательный округ №30 (Кутолский)
1.Голандзия Вахтанги Владимирович
2.Басария Аслан Георгиевич
Избирательный округ №31 (Кындыгский)
1.Зантария Резо Платонович
Избирательный округ №32 (Очамчырский)
1.Джопуа Батал Зурабович
2.Какалия Эшсоу Иванович
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)
1.Ардзинба Тайфун Наимович
2.Эмурхба Беслан Энверович от партии "Амцахара"
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)
1.Ткебучава Темур Елвардиевич
2.Черкезия Ромео Роинович
3.Качарава Герман Вячеславович
Избирательный округ №35 (Галский)
1.Шергелия Темур Адамурович
2.Аршба Беслан Нуриевич от партии "Амцахара"
Выборы в Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта. Парламент состоит из 35 депутатов.