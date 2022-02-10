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https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/tsik-zaregistriroval-83-kandidata-v-deputaty-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1037521713.html
ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии
ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии
В четверг завершилась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента Абхазии. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Решением Центральной избирательной комиссии Абхазии 10 февраля зарегистрировано 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазия, сообщает ЦИК.Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии завершилась в четверг. Всего с 21 января по 10 февраля было зарегистрировано 118 инициативных групп и пять политических партий, выдвинувших 15 кандидатов.Всего в день начала регистрации кандидатов в депутаты Парламента зарегистрировано 83 кандидата.Избирательный округ №1 (Новый район)Избирательный округ №2 (Новый район)Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)Избирательный округ №4 (Северный)Избирательный округ №5 (Синопский)Избирательный округ №6 (Центральный)Избирательный округ №7 (Библиотека)Избирательный округ №8 (Маякский)Избирательный округ №9 (Восточный)Избирательный округ №10 (Пицундский)Избирательный округ №11 (Бзыпский)Избирательный округ №12 (Гагрский)Избирательный округ №13 (Гагрский городской)Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)Избирательный округ №15 (Отхарский)Избирательный округ №16 (Дурипшский)Избирательный округ №17 (Лыхнынский)Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)Избирательный округ №20 (Аацынский)Избирательный округ №21 (Новоафонский)Избирательный округ №22 (Эшерский)Избирательный округ №23 (Гумистинский)Избирательный округ №24 (Пшапский)Избирательный округ №25 (Мачарский)Избирательный округ №26 (Драндский)Избирательный округ №27 (Баслахуский)Избирательный округ №28 (Гупский)Избирательный округ №29 (Члоуский)Избирательный округ №30 (Кутолский)Избирательный округ №31 (Кындыгский)Избирательный округ №32 (Очамчырский)Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)Избирательный округ №35 (Галский)Выборы в Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта. Парламент состоит из 35 депутатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html
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выборы, народное собрание абхазии, цик абхазии, новости

ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии

20:17 10.02.2022 (обновлено: 20:53 10.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Регистрация кандидатов в президенты в ЦИК
Регистрация кандидатов в президенты в ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В четверг завершилась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента Абхазии.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Решением Центральной избирательной комиссии Абхазии 10 февраля зарегистрировано 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазия, сообщает ЦИК.
Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии завершилась в четверг. Всего с 21 января по 10 февраля было зарегистрировано 118 инициативных групп и пять политических партий, выдвинувших 15 кандидатов.

Самыми многочисленными оказались сухумский округ №7 (Библиотека), где зарегистрировано семь кандидатов, а также округ №8 (Маякский) и Аацынский - по шесть кандидатов. Есть безальтернативные округа, в которых зарегистрировано по одному кандидату. Среди выдвинутых кандидатур - 17 депутатов действующего Парламента шестого созыва (2017 – 2022 гг.).

Всего в день начала регистрации кандидатов в депутаты Парламента зарегистрировано 83 кандидата.
Избирательный округ №1 (Новый район)
1.
Гицба Инар Альбертович
2.
Джопуа Рамаз Гивиевич
Избирательный округ №2 (Новый район)
1.
Халбад Дмитрий Гарриевич
2.
Герхелия Астамур Баталович от партии "Амцахара"
Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)
1.
Салакая Нарсоу Бесланович
2.
Думава Хына Владимирович
3.
Торчуа Беслан Юрьевич от партии "Амцахара"
Избирательный округ №4 (Северный)
1.
Жиба Дмитрий Эдуардович
2.
Айба Батал Эдуардович
3.
Адзынба Шамиль Омарович
4.
Рштуни Эрик Сагателович
Избирательный округ №5 (Синопский)
1.
Ашуба Лаша Нугзарович
Избирательный округ №6 (Центральный)
1.
Агумава Эраст Рамзанович
2.
Лолуа Рауль Валериевич
3.
Амичба Дмитрий Капитонович
4.
Маршания Дмитрий Александрович
Избирательный округ №7 (Библиотека)
1.
Какалия Амиран Георгиевич
2.
Лагвилава Адгур Геннадьевич
3.
Реквава Темур Ревазович
4.
Арчелия Алексей Алексеевич
5.
Айба Рашида Азаретовна
6.
Инапшба Руслан Антонович
7.
Ачба Беслан Юрьевич
Избирательный округ №8 (Маякский)
1.
Губаз Леон Ревазович.
2.
Чачхалия Ираклий Зауриевич
3.
Какалия Астамур Валерьевич от "Народной партии Абхазии"
4.
Калягина Анна Владимировна от "Партии экономического развития Абхазии"
5.
Габния Виталий Викторович от партии "Апсны"
Избирательный округ №9 (Восточный)
1.
Кварчия Кан Валерьевич
2.
Басария Александр Романович от "Партии экономического развития Абхазии"
Избирательный округ №10 (Пицундский)
1.
Хутаба Даут Витальевич
Избирательный округ №11 (Бзыпский)
1.
Бейя Тимур Абесаломович
Избирательный округ №12 (Гагрский)
1.
Демерджиба Самсон Анзорович
2.
Агрба Даут Валентинович
Избирательный округ №13 (Гагрский городской)
1.
Цишба Александр Владимирович
2.
Хагба Изольда Станиславовна
3.
Бения Реваз Шалвович
Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)
1.
Трапизонян Галуст Парнакович от партии "Амцахара"
Избирательный округ №15 (Отхарский)
1.
Барцыц Алмасхан Эдуардович
2.
Тарба Иван Дорофеевич
3.
Пилия Бадрик Игорьевич
4.
Сичинава Валерий Иварбеевич
Избирательный округ №16 (Дурипшский)
1.
Халваш Беслан Викторович
Избирательный округ №17 (Лыхнынский)
1.
Лакоба Аслан Султанович
Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)
1.
Лакербая Леонид Иванович
2.
Таркил Беслан Иванович
Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)
1.
Ахба Астамыр Яковлевич
Избирательный округ №20 (Аацынский)
1.
Авидзба Алиас Виталиевич
2.
Мархолия Рустам Гарриевич
3.
Смыр Нонна Владимировна
4.
Отырба Олег Игоревич
5.
Гулария Алиса Зауровна от партии "Амцахара"
6.
Ладария Руслан Михайлович
Избирательный округ №21 (Новоафонский)
1.
Смыр Натали Викторовна
2.
Пачулия Ахра Георгиевич
Избирательный округ №22 (Эшерский)
1.
Авидзба Фазлибей Лизберович
2.
Ардзинба Алмасхан Зурабович
Избирательный округ №23 (Гумистинский)
1.
Ичмелян Артур Борисович
2.
Галустян Левон Миружанович
Избирательный округ №24 (Пшапский)
1.
Миносян Ашот Ваграмович
2.
Оксузян Ашот Киркорович
Избирательный округ №25 (Мачарский)
1.
Харазия Саид Геннадьевич
2.
Садзба Инар Астикович
Избирательный округ №26 (Драндский)
1.
Харазия Адгур Рафетович
2.
Гуния Илья Чичикович
Избирательный округ №27 (Баслахуский)
1.
Бебия Венори Яковлевич
Избирательный округ №28 (Гупский)
1.
Гогия Демур Русланович
2.
Хашба Эрик Павлович
3.
Какубава Тенгиз Рудикович от партии "Амцахара"
Избирательный округ №29 (Члоуский)
1.
Джопуа Астанда Родиковна
2.
Акаба Алмас Даурович от партии "Амцахара"
Избирательный округ №30 (Кутолский)
1.
Голандзия Вахтанги Владимирович
2.
Басария Аслан Георгиевич
Избирательный округ №31 (Кындыгский)
1.
Зантария Резо Платонович
Избирательный округ №32 (Очамчырский)
1.
Джопуа Батал Зурабович
2.
Какалия Эшсоу Иванович
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)
1.
Ардзинба Тайфун Наимович
2.
Эмурхба Беслан Энверович от партии "Амцахара"
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)
1.
Ткебучава Темур Елвардиевич
2.
Черкезия Ромео Роинович
3.
Качарава Герман Вячеславович
Избирательный округ №35 (Галский)
1.
Шергелия Темур Адамурович
2.
Аршба Беслан Нуриевич от партии "Амцахара"
Выборы в Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта. Парламент состоит из 35 депутатов.
Второй тур выборов в парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2022
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