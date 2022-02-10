https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/tsik-zaregistriroval-83-kandidata-v-deputaty-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1037521713.html

ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии

ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии

В четверг завершилась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента Абхазии. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Решением Центральной избирательной комиссии Абхазии 10 февраля зарегистрировано 83 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазия, сообщает ЦИК.Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии завершилась в четверг. Всего с 21 января по 10 февраля было зарегистрировано 118 инициативных групп и пять политических партий, выдвинувших 15 кандидатов.Всего в день начала регистрации кандидатов в депутаты Парламента зарегистрировано 83 кандидата.Избирательный округ №1 (Новый район)Избирательный округ №2 (Новый район)Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)Избирательный округ №4 (Северный)Избирательный округ №5 (Синопский)Избирательный округ №6 (Центральный)Избирательный округ №7 (Библиотека)Избирательный округ №8 (Маякский)Избирательный округ №9 (Восточный)Избирательный округ №10 (Пицундский)Избирательный округ №11 (Бзыпский)Избирательный округ №12 (Гагрский)Избирательный округ №13 (Гагрский городской)Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)Избирательный округ №15 (Отхарский)Избирательный округ №16 (Дурипшский)Избирательный округ №17 (Лыхнынский)Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)Избирательный округ №20 (Аацынский)Избирательный округ №21 (Новоафонский)Избирательный округ №22 (Эшерский)Избирательный округ №23 (Гумистинский)Избирательный округ №24 (Пшапский)Избирательный округ №25 (Мачарский)Избирательный округ №26 (Драндский)Избирательный округ №27 (Баслахуский)Избирательный округ №28 (Гупский)Избирательный округ №29 (Члоуский)Избирательный округ №30 (Кутолский)Избирательный округ №31 (Кындыгский)Избирательный округ №32 (Очамчырский)Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)Избирательный округ №35 (Галский)Выборы в Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта. Парламент состоит из 35 депутатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html

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выборы, народное собрание абхазии, цик абхазии, новости