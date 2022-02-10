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В Абхазию доставлена новая партия вакцины "Спутник Лайт"
В Абхазию доставлена новая партия вакцины "Спутник Лайт"
По последним данным Министерства здравоохранения Абхазии на конец января, за весь период пандемии в Абхазии от коронавируса привилось более 16 600 человек. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T14:51+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Минздрав Абхазии закупил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в количестве трех тысяч доз, препарат уже доставлен на склад ведомства, сообщает пресс-служба министерства.Прививку от COVID-19 в столице Абхазии можно сделать в едином пункте вакцинации – Сухумской городской клинической больнице, в районах – при ЦРБ.С 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" в Абхазии привилось 1500 человек, с начала пандемии – 6 929 человек.
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вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии, новости, абхазия
В Абхазию доставлена новая партия вакцины "Спутник Лайт"
14:51 10.02.2022 (обновлено: 16:28 10.02.2022) Подписаться на
По последним данным Министерства здравоохранения Абхазии на конец января, за весь период пандемии в Абхазии от коронавируса привилось более 16 600 человек.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Минздрав Абхазии закупил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в количестве трех тысяч доз, препарат уже доставлен на склад ведомства, сообщает пресс-служба министерства.
"Мы закупили еще три тысячи доз "Спутник Лайт". С завтрашнего дня она будет распределена по всем нашим пунктам вакцинации. В первую очередь "Спутник Лайт" направим на ревакцинацию", – приводятся в сообщении слова главы Минздрава Эдуарда Бутба.
Прививку от COVID-19 в столице Абхазии можно сделать в едином пункте вакцинации – Сухумской городской клинической больнице, в районах – при ЦРБ.
С 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" в Абхазии привилось 1500 человек, с начала пандемии – 6 929 человек.