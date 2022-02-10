https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/v-abkhaziyu-dostavlena-novaya-partiya-vaktsiny-sputnik-layt-1037516648.html

В Абхазию доставлена новая партия вакцины "Спутник Лайт"

В Абхазию доставлена новая партия вакцины "Спутник Лайт"

По последним данным Министерства здравоохранения Абхазии на конец января, за весь период пандемии в Абхазии от коронавируса привилось более 16 600 человек. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T14:51+0300

2022-02-10T14:51+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Минздрав Абхазии закупил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в количестве трех тысяч доз, препарат уже доставлен на склад ведомства, сообщает пресс-служба министерства.Прививку от COVID-19 в столице Абхазии можно сделать в едином пункте вакцинации – Сухумской городской клинической больнице, в районах – при ЦРБ.С 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" в Абхазии привилось 1500 человек, с начала пандемии – 6 929 человек.

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вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии, новости, абхазия