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В Гудаутском ковидном госпитале умерли шесть пациентов
В Гудаутском ковидном госпитале умерли шесть пациентов
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за время пандемии достигло 48028. Из них выздоровели 39512 человек. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T22:52+0300
2022-02-10T22:52+0300
2022-02-10T22:59+0300
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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались шесть пациентов, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. Умершие пациенты - это пятеро мужчин 47, 61, 66, 79 и 35 лет, а также женщина 62 лет. Общее число зарегистрированных летальных случаев в Абхазии выросло до 615 человек. Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 24, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 12 пациентов.
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
В Гудаутском ковидном госпитале умерли шесть пациентов
22:52 10.02.2022 (обновлено: 22:59 10.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за время пандемии достигло 48028. Из них выздоровели 39512 человек.
СУХУМ, 10 фев - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались шесть пациентов, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.
Умершие пациенты - это пятеро мужчин 47, 61, 66, 79 и 35 лет, а также женщина 62 лет. Общее число зарегистрированных летальных случаев в Абхазии выросло до 615 человек.
Тестирование на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки провели у 639 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 442 из них, говорится в сообщении.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 24, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 12 пациентов.