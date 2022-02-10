https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/vzaimnyy-interes-gvindzhiya-o-kontseptsii-vneshney-politiki-abkhazii---1037493314.html

Взаимный интерес: Гвинджия о концепции внешней политики Абхазии

Взаимный интерес: Гвинджия о концепции внешней политики Абхазии

Своим мнением о концепции внешней политики Абхазии, о том, как развивать отношения с Россией, как выстраивать диалог с соседними странами в условиях... 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T15:27+0300

2022-02-10T15:27+0300

2022-02-10T17:16+0300

радио

взаимодействие рф и абхазии развивается

подкасты

договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве

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Взаимный интерес: Гвинджия о концепции внешней политики Абхазии Взаимный интерес: Гвинджия о концепции внешней политики Абхазии

Концепция внешней политики Абхазии утверждена президентом Асланом Бжания в декабре 2020 года, позже из нее был исключен абзац, где шла речь о возможности многоуровневых переговоров с Грузией вне Женевских дискуссий.Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в эфире радио Sputnik сказал, что сложившаяся напряженная ситуация в мире вызывает опасения."Даже люди, которые полностью дистанцированы от политики, могут видеть в новостях что напряженность нарастает. Россия – наш союзник, окружена так называемыми партнерами, которые четко определили, что они враги. В США концепция официально принята, что Россия является врагом США. Все действия, которые происходят, все удары, которые получает Россия, естественно отражаются на нас, и, будучи союзниками, мы, конечно, должны стоять друг за друга. В этой большой игре, геополитической, роль Абхазии не такая большая, но все равно мы должны сделать максимум, чтобы обеспечить безопасность России в первую очередь на южных рубежах. Грузия враждебное, антироссийское государство, антиабхазское, поэтому нам нужно четко консолидировать наши силы и координировать наши действия для защиты, для самообороны", – сказал Гвинджия.Гвинджия высказался и по поводу того, как нужно строить диалог Абхазии с Грузией и насколько Женевские дискуссии результативны в вопросе подписания мирного договора.Помощник президента Абхазии по международным делам рассказал, как еще можно развивать отношения с главным стратегическим партнером республики - Россией.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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взаимодействие рф и абхазии развивается, подкасты, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, аудио