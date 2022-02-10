https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/zavershilsya-pervyy-etap-raspredeleniya-rossiyskikh-uchebnikov-v-shkolakh-abkhazii-1037518714.html

Завершился первый этап распределения российских учебников в школах Абхазии

Завершился первый этап распределения российских учебников в школах Абхазии

Благодаря поддержке российского руководства в конце 2021 года в Абхазию были отправлены учебники для 1-7 классов. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T15:50+0300

2022-02-10T15:50+0300

2022-02-10T16:15+0300

в абхазии

школы

учебники

образование

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0a/1037515442_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e8c480dae6b850d73d1068e2e7a7595b.jpg

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый этап распределения учебников с 1 по 7 классы в школах Абхазии, рассказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия на брифинге в четверг 10 февраля.Обеспечение новыми учебниками абхазских школ стало возможным благодаря взаимодействию с Министерством просвещения и Министерством экономического развития России. Глава Минпроса поблагодарил руководство республики, Министерство финансов, Министерство экономики за поддержку в решении вопроса.На все 153 школы республики привезли более 161 тысячи учебников, Министерство просвещения и языковой политики ожидает доставку еще 100 тысяч учебников из России для 8-11 классов в следующем месяце.Министр сообщил, что в республику доставили учебники, общая стоимость которых составляет более 62 миллионов рублей. Также он рассказал, что ежегодно увеличивается количество учебников, которые выпускают в Абхазии.Начальник материально-технического отдела Министерства просвещения и языковой политики Радам Курт-оглы рассказал, что впервые предстояло распределить учебники в таких больших количествах. Ежедневно удавалось обеспечить книгами пять-шесть школ, отметил он.Министр просвещения и языковой политики добавил, что учебники, которые привезли в республику, соответствуют образовательным стандартам России, они были подобраны по списку, составленному абхазской стороной. Учебники были выпущены в российском издательстве "Просвещение". Инал Габлия призвал бережно относиться к книгам, чтобы они прослужили продолжительное время. По его словам, в рамках второго этапа будут распределять учебники с 8 по 11 классы, в ближайшие дни будет известно, когда книги поступят в республику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211006/Okhota-na-uchebniki-kak-v-Abkhazii-prodayut-knigi-ne-prednaznachennye-dlya-etogo--1033364684.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школы, учебники, образование, новости