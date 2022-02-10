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Завершился первый этап распределения российских учебников в школах Абхазии
Завершился первый этап распределения российских учебников в школах Абхазии
Благодаря поддержке российского руководства в конце 2021 года в Абхазию были отправлены учебники для 1-7 классов. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T15:50+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый этап распределения учебников с 1 по 7 классы в школах Абхазии, рассказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия на брифинге в четверг 10 февраля.Обеспечение новыми учебниками абхазских школ стало возможным благодаря взаимодействию с Министерством просвещения и Министерством экономического развития России. Глава Минпроса поблагодарил руководство республики, Министерство финансов, Министерство экономики за поддержку в решении вопроса.На все 153 школы республики привезли более 161 тысячи учебников, Министерство просвещения и языковой политики ожидает доставку еще 100 тысяч учебников из России для 8-11 классов в следующем месяце.Министр сообщил, что в республику доставили учебники, общая стоимость которых составляет более 62 миллионов рублей. Также он рассказал, что ежегодно увеличивается количество учебников, которые выпускают в Абхазии.Начальник материально-технического отдела Министерства просвещения и языковой политики Радам Курт-оглы рассказал, что впервые предстояло распределить учебники в таких больших количествах. Ежедневно удавалось обеспечить книгами пять-шесть школ, отметил он.Министр просвещения и языковой политики добавил, что учебники, которые привезли в республику, соответствуют образовательным стандартам России, они были подобраны по списку, составленному абхазской стороной. Учебники были выпущены в российском издательстве "Просвещение". Инал Габлия призвал бережно относиться к книгам, чтобы они прослужили продолжительное время. По его словам, в рамках второго этапа будут распределять учебники с 8 по 11 классы, в ближайшие дни будет известно, когда книги поступят в республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211006/Okhota-na-uchebniki-kak-v-Abkhazii-prodayut-knigi-ne-prednaznachennye-dlya-etogo--1033364684.html
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школы, учебники, образование, новости
Завершился первый этап распределения российских учебников в школах Абхазии
15:50 10.02.2022 (обновлено: 16:15 10.02.2022) Подписаться на
Благодаря поддержке российского руководства в конце 2021 года в Абхазию были отправлены учебники для 1-7 классов.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый этап распределения учебников с 1 по 7 классы в школах Абхазии, рассказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия на брифинге в четверг 10 февраля.
Обеспечение новыми учебниками абхазских школ стало возможным благодаря взаимодействию с Министерством просвещения и Министерством экономического развития России. Глава Минпроса поблагодарил руководство республики, Министерство финансов, Министерство экономики за поддержку в решении вопроса.
На все 153 школы республики привезли более 161 тысячи учебников, Министерство просвещения и языковой политики ожидает доставку еще 100 тысяч учебников из России для 8-11 классов в следующем месяце.
"В рамках первого этапа были распределены учебники по 17 предметам, это, в частности, русский язык, русская литература, математика, английский язык, азбука и так далее. Школьные библиотеки имеют возможность бесплатно распределять учебники с начала нового учебного года", – проинформировал Габлия.
Министр сообщил, что в республику доставили учебники, общая стоимость которых составляет более 62 миллионов рублей. Также он рассказал, что ежегодно увеличивается количество учебников, которые выпускают в Абхазии.
Начальник материально-технического отдела Министерства просвещения и языковой политики Радам Курт-оглы рассказал, что впервые предстояло распределить учебники в таких больших количествах. Ежедневно удавалось обеспечить книгами пять-шесть школ, отметил он.
Министр просвещения и языковой политики добавил, что учебники, которые привезли в республику, соответствуют образовательным стандартам России, они были подобраны по списку, составленному абхазской стороной. Учебники были выпущены в российском издательстве "Просвещение". Инал Габлия призвал бережно относиться к книгам, чтобы они прослужили продолжительное время. По его словам, в рамках второго этапа будут распределять учебники с 8 по 11 классы, в ближайшие дни будет известно, когда книги поступят в республику.