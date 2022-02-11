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Абхазия и Россия будут наращивать сотрудничество в сфере социальной и молодежной политики
Абхазия и Россия будут наращивать сотрудничество в сфере социальной и молодежной политики
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в столице России с 8 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба обсудил в Москве с вице-спикером Госдумы России Анной Кузнецовой вопросы взаимодействия в сфере социальной и молодежной политики и развития межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщила Кузнецова в своем аккаунте в Instagram. Она отметила, что между Абхазией и Россией уже налажена работа в сфере социальной поддержки, защиты детства, и других.Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества, создания новых ресурсов для решения общих задач и договорились развивать совместную работу по намеченным направлениям.В июне 2021 года Анна Кузнецова посетила Абхазию в статусе уполномоченного при президенте России по правам ребенка и подписала Меморандум о сотрудничестве с абхазской коллегой Мактиной Джинджолия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210615/Upolnomochennye-po-pravam-rebenka-Abkhazii-i-Rossii-podpisali-memorandum-1032627935.html
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Абхазия и Россия будут наращивать сотрудничество в сфере социальной и молодежной политики
20:12 11.02.2022 (обновлено: 20:54 11.02.2022) Подписаться на
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в столице России с 8 февраля.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба обсудил в Москве с вице-спикером Госдумы России Анной Кузнецовой вопросы взаимодействия в сфере социальной и молодежной политики и развития межпарламентского сотрудничества.
Об этом сообщила Кузнецова в своем аккаунте в Instagram
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Она отметила, что между Абхазией и Россией уже налажена работа в сфере социальной поддержки, защиты детства, и других.
Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества, создания новых ресурсов для решения общих задач и договорились развивать совместную работу по намеченным направлениям.
"Когда летом прошлого года в Абхазии побывала на молодежном форуме, приятно было видеть, как организована работа с молодежью. Сколько талантливых, увлеченных ребят, студентов, которые стремятся помочь людям, реализовать свои проекты, ориентируясь на благородные цели", - написала Кузнецова.
В июне 2021 года Анна Кузнецова посетила Абхазию в статусе уполномоченного при президенте России по правам ребенка и подписала Меморандум о сотрудничестве с абхазской коллегой Мактиной Джинджолия.