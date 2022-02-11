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Экономист о развитии экономики Абхазии: залог успеха в поиске своей ниши

Экономист о развитии экономики Абхазии: залог успеха в поиске своей ниши

Экономист Игорь Николаев рассказал Sputnik о влиянии пандемии на экономику России. По его словам, экономика пострадала прежде всего от локдаунов, которые... 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T17:04+0300

2022-02-11T17:04+0300

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Экономист о влиянии пандемии на экономику России Экономист о влиянии пандемии на экономику России

2020 год был особо тяжелым для всех стран. В России снижение ВВП в 2020 году составило 2,7%, мировая экономика снизилась почти на 3,5%, а во многих развитых странах снижение ВВП было намного больше."Как известно, российская экономика сырьевая, а в ней, прежде всего, развит добывающий сектор. Локдауны коснулись преимущественно сервисных отраслей. Это прежде всего туристическая отрасль, общепит и гостиничный бизнес. Эти отрасли в российской экономике развиты гораздо меньше, и их удельный вес в разы меньше, если сравнивать с развитыми странами. Структурные особенности российской экономики и ее сырьевой характер, как ни парадоксально, явились нашим конкурентным преимуществом в пандемию, и именно из-за этого темпы падения российской экономики оказались меньше", – прокомментировал экономист в эфире радио Sputnik.Николаев также добавил, что целые подотрасли получили толчок к развитию в период пандемии, и нужно было развивать удаленный формат работы и поднимать цифровизацию на совершенно другой уровень.Залогом успеха экономик малых стран, таких как Южная Осетия и Абхазия, Николаев назвал, определение своей ниши. Это, как в бизнесе, добавил он, прежде следует выяснить, в чем конкурентное преимущество, а найдя свою нишу, развивать взаимовыгодное сотрудничество в этой области с другими территориями. По словам эксперта, жизнь показывает, что малые страны могут находить такие ниши.Также Николаев дал рекомендации как гражданам защитить свои сбережения, стоит ли хранить деньги в валюте и что будет с инфляцией.

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