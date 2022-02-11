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Гудиса Агрба освобожден от должности министра культуры Абхазии
Гудиса Агрба освобожден от должности министра культуры Абхазии
Агрба возглавлял Минкультуры менее двух лет. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Гудиса Агрба освобожден от должности министра культуры Республики Абхазия, распоряжение об этом подписал президент Аслан Бжания.Временное исполнение обязанностей министра культуры возложено на заместителя главы Минкульуры Динару Смыр. Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры Абхазии с 5 июня 2020 года. Он сменил на этом посту Эльвиру Арсалия.
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новости, министерство культуры абхазии

Гудиса Агрба освобожден от должности министра культуры Абхазии

12:55 11.02.2022 (обновлено: 13:19 11.02.2022)
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Агрба возглавлял Минкультуры менее двух лет.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Гудиса Агрба освобожден от должности министра культуры Республики Абхазия, распоряжение об этом подписал президент Аслан Бжания.

"Освободить от должности министра культуры Агрба Гудису Эдуардовича согласно поданному заявлению", – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Временное исполнение обязанностей министра культуры возложено на заместителя главы Минкульуры Динару Смыр.
Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры Абхазии с 5 июня 2020 года. Он сменил на этом посту Эльвиру Арсалия.
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