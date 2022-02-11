https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/gudisa-agrba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-kultury-abkhazii-1037536126.html

Гудиса Агрба освобожден от должности министра культуры Абхазии

Гудиса Агрба освобожден от должности министра культуры Абхазии

Агрба возглавлял Минкультуры менее двух лет. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T12:55+0300

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в абхазии

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министерство культуры абхазии

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Гудиса Агрба освобожден от должности министра культуры Республики Абхазия, распоряжение об этом подписал президент Аслан Бжания.Временное исполнение обязанностей министра культуры возложено на заместителя главы Минкульуры Динару Смыр. Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры Абхазии с 5 июня 2020 года. Он сменил на этом посту Эльвиру Арсалия.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, министерство культуры абхазии