https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/khuntsariya-rasskazal-kak-pitsunda-perezhila-zimu-i-kak-planiruet-provesti-leto--1037517802.html

Хунцария рассказал, как Пицунда пережила зиму и как планирует провести лето

Хунцария рассказал, как Пицунда пережила зиму и как планирует провести лето

Глава администрации города Пицунда Руслан Хунцария в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как развивается курортный город и что на сегодняшний день является... 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T10:38+0300

2022-02-11T10:38+0300

2022-02-11T10:38+0300

радио

главный четверг

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Главный четверг: Хунцария о Пицунде зимой Главный четверг: Хунцария о Пицунде зимой

Подводя итоги зимнего туристического сезона, Хунцария сообщил, что в праздничный период Пицунду посетило более трех тысяч туристов, что является хорошим показателем для данного времени года. "У меня такой принцип работы, что нет такого понятия, как сезон и межсезонье. У нас плановые работы, работаем круглый год", – отметил Хунцария.О том, как в городе решается проблема уборки мусора, как пополнился автопарк рабочей техники, как решаются вопросы экологии – самой главной проблемы Пицунды, слушайте в аудиофайле.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

главный четверг, аудио