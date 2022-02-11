https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/khuntsariya-rasskazal-kak-pitsunda-perezhila-zimu-i-kak-planiruet-provesti-leto--1037517802.html
Хунцария рассказал, как Пицунда пережила зиму и как планирует провести лето
Хунцария рассказал, как Пицунда пережила зиму и как планирует провести лето
Глава администрации города Пицунда Руслан Хунцария в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как развивается курортный город и что на сегодняшний день является... 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T10:38+0300
2022-02-11T10:38+0300
2022-02-11T10:38+0300
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Главный четверг: Хунцария о Пицунде зимой
Главный четверг: Хунцария о Пицунде зимой
Подводя итоги зимнего туристического сезона, Хунцария сообщил, что в праздничный период Пицунду посетило более трех тысяч туристов, что является хорошим показателем для данного времени года. "У меня такой принцип работы, что нет такого понятия, как сезон и межсезонье. У нас плановые работы, работаем круглый год", – отметил Хунцария.О том, как в городе решается проблема уборки мусора, как пополнился автопарк рабочей техники, как решаются вопросы экологии – самой главной проблемы Пицунды, слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, аудио
Хунцария рассказал, как Пицунда пережила зиму и как планирует провести лето
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Глава администрации города Пицунда Руслан Хунцария в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как развивается курортный город и что на сегодняшний день является главной проблемой для него.
Подводя итоги зимнего туристического сезона, Хунцария сообщил, что в праздничный период Пицунду посетило более трех тысяч туристов, что является хорошим показателем для данного времени года.
"У меня такой принцип работы, что нет такого понятия, как сезон и межсезонье. У нас плановые работы, работаем круглый год", – отметил Хунцария.
О том, как в городе решается проблема уборки мусора, как пополнился автопарк рабочей техники, как решаются вопросы экологии – самой главной проблемы Пицунды, слушайте в аудиофайле.