https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/leyba-o-prichinakh-inflyatsii-otdykh-rossiyan-v-2020-godu-i-obogaschenie-naseleniya-v-mire-1037536551.html
Лейба о причинах инфляции: отдых россиян в 2020 году и обогащение населения в мире
Лейба о причинах инфляции: отдых россиян в 2020 году и обогащение населения в мире
Почему цены на товары и услуги стремительно растут, как государство должно защитить малообеспеченные слои населения, в эфире радио Sputnik рассказал экономист... 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T14:27+0300
2022-02-11T14:27+0300
2022-02-11T15:39+0300
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Такие обстоятельства: Лейба о причинах роста цен на товары и услуги
Такие обстоятельства: Лейба о причинах роста цен на товары и услуги
В последнее время наблюдается стремительный рост цен на товары и услуги. С чем это связано, как быть работникам бюджетной сферы, у которых уровень заработной платы не увеличивается, что должно делать государство в таких условиях, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук Саид Лейба. Он уточнил, что основная причина инфляции, по мнению многих экономистов, состоит в том, что российские власти дали отдохнуть миллионам граждан, что стоило России существенного недопроизводства. "В то время, как потребители получали свои доходы, в том числе пособия на детей и другие, производственный сектор не работал, и образовывался некий дефицит товаров. Другая причина в том, что в целом население в мире выходит из бедности, богатеет. Например, за последние 20 лет в Китае 300 миллионов человек вышли из состояния бедности и перешли в разряд среднего класса. Это население двух Россий. Люди, которые недавно недоедали, сейчас могут позволить покупать турпоездки в Европу. У них изменилась структура потребления – они хотят потреблять более качественные продукты и товары. В условиях глобализации процесс, который происходит в Китае, отражается на всем мире, в том числе и на Абхазии. Этот процесс происходит во всех странах третьего мира. Изменение технологий, увеличение знаний и экономики приводит к тому, что уровень бедности в мире сокращается и потребление растет. Это толкает вверх цены на продукты", – рассказал Лейба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Лейба о причинах инфляции: отдых россиян в 2020 году и обогащение населения в мире
14:27 11.02.2022 (обновлено: 15:39 11.02.2022) Подписаться на
Почему цены на товары и услуги стремительно растут, как государство должно защитить малообеспеченные слои населения, в эфире радио Sputnik рассказал экономист Саид Лейба.
В последнее время наблюдается стремительный рост цен на товары и услуги. С чем это связано, как быть работникам бюджетной сферы, у которых уровень заработной платы не увеличивается, что должно делать государство в таких условиях, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук Саид Лейба.
Он уточнил, что основная причина инфляции, по мнению многих экономистов, состоит в том, что российские власти дали отдохнуть миллионам граждан, что стоило России существенного недопроизводства.
"В то время, как потребители получали свои доходы, в том числе пособия на детей и другие, производственный сектор не работал, и образовывался некий дефицит товаров. Другая причина в том, что в целом население в мире выходит из бедности, богатеет. Например, за последние 20 лет в Китае 300 миллионов человек вышли из состояния бедности и перешли в разряд среднего класса. Это население двух Россий. Люди, которые недавно недоедали, сейчас могут позволить покупать турпоездки в Европу. У них изменилась структура потребления – они хотят потреблять более качественные продукты и товары. В условиях глобализации процесс, который происходит в Китае, отражается на всем мире, в том числе и на Абхазии. Этот процесс происходит во всех странах третьего мира. Изменение технологий, увеличение знаний и экономики приводит к тому, что уровень бедности в мире сокращается и потребление растет. Это толкает вверх цены на продукты", – рассказал Лейба.
Подробности слушайте в аудиофайле.