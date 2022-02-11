https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/leyba-o-prichinakh-inflyatsii-otdykh-rossiyan-v-2020-godu-i-obogaschenie-naseleniya-v-mire-1037536551.html

Лейба о причинах инфляции: отдых россиян в 2020 году и обогащение населения в мире

Лейба о причинах инфляции: отдых россиян в 2020 году и обогащение населения в мире

Почему цены на товары и услуги стремительно растут, как государство должно защитить малообеспеченные слои населения, в эфире радио Sputnik рассказал экономист... 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T14:27+0300

2022-02-11T14:27+0300

2022-02-11T15:39+0300

радио

такие обстоятельства

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037536424_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f4f7fe1c79f80e07f5f790a283228f08.jpg

Такие обстоятельства: Лейба о причинах роста цен на товары и услуги Такие обстоятельства: Лейба о причинах роста цен на товары и услуги

В последнее время наблюдается стремительный рост цен на товары и услуги. С чем это связано, как быть работникам бюджетной сферы, у которых уровень заработной платы не увеличивается, что должно делать государство в таких условиях, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук Саид Лейба. Он уточнил, что основная причина инфляции, по мнению многих экономистов, состоит в том, что российские власти дали отдохнуть миллионам граждан, что стоило России существенного недопроизводства. "В то время, как потребители получали свои доходы, в том числе пособия на детей и другие, производственный сектор не работал, и образовывался некий дефицит товаров. Другая причина в том, что в целом население в мире выходит из бедности, богатеет. Например, за последние 20 лет в Китае 300 миллионов человек вышли из состояния бедности и перешли в разряд среднего класса. Это население двух Россий. Люди, которые недавно недоедали, сейчас могут позволить покупать турпоездки в Европу. У них изменилась структура потребления – они хотят потреблять более качественные продукты и товары. В условиях глобализации процесс, который происходит в Китае, отражается на всем мире, в том числе и на Абхазии. Этот процесс происходит во всех странах третьего мира. Изменение технологий, увеличение знаний и экономики приводит к тому, что уровень бедности в мире сокращается и потребление растет. Это толкает вверх цены на продукты", – рассказал Лейба. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, абхазия, аудио