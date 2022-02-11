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Массовое заражение водителей общественного транспорта Сухума привело к сбою графика

Массовое заражение водителей общественного транспорта Сухума привело к сбою графика

В работе общественного транспорта Сухума произошли сбои из-за массового заражения водителей коронавирусом, бесперебойное сообщение обещают наладить уже в... 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T09:21+0300

2022-02-11T09:21+0300

2022-02-11T10:24+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В Сухуме 70 процентов водителей общественного транспорта заболели коронавирусом, из-за чего сбился график курсирования автобусов и троллейбусов в вечернее время, сообщается на сайте столичной администрации.Сбой в графике движения общественного транспорта в Сухуме наблюдался несколько дней, говорится в сообщении. Проблема возникала в вечернее время: транспорт не курсировал, потому что некому было выйти на смену работающим утром. В связи с этим по поручению мэра Беслана Эшба замглавы города Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями АТП и Троллейбусного управления.Он заверил, что с 11 февраля будет налажено бесперебойное сообщение между районами столицы, троллейбусы будут ходить с 5:00 утра до 19:00.

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абхазия, сухум, новости, транспорт