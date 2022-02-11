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Массовое заражение водителей общественного транспорта Сухума привело к сбою графика
Массовое заражение водителей общественного транспорта Сухума привело к сбою графика
В работе общественного транспорта Сухума произошли сбои из-за массового заражения водителей коронавирусом, бесперебойное сообщение обещают наладить уже в... 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T09:21+0300
2022-02-11T09:21+0300
2022-02-11T10:24+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В Сухуме 70 процентов водителей общественного транспорта заболели коронавирусом, из-за чего сбился график курсирования автобусов и троллейбусов в вечернее время, сообщается на сайте столичной администрации.Сбой в графике движения общественного транспорта в Сухуме наблюдался несколько дней, говорится в сообщении. Проблема возникала в вечернее время: транспорт не курсировал, потому что некому было выйти на смену работающим утром. В связи с этим по поручению мэра Беслана Эшба замглавы города Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями АТП и Троллейбусного управления.Он заверил, что с 11 февраля будет налажено бесперебойное сообщение между районами столицы, троллейбусы будут ходить с 5:00 утра до 19:00.
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Массовое заражение водителей общественного транспорта Сухума привело к сбою графика
09:21 11.02.2022 (обновлено: 10:24 11.02.2022) Подписаться на
В работе общественного транспорта Сухума произошли сбои из-за массового заражения водителей коронавирусом, бесперебойное сообщение обещают наладить уже в пятницу.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik.
В Сухуме 70 процентов водителей общественного транспорта заболели коронавирусом, из-за чего сбился график курсирования автобусов и троллейбусов в вечернее время, сообщается
на сайте столичной администрации.
Сбой в графике движения общественного транспорта в Сухуме наблюдался несколько дней, говорится в сообщении. Проблема возникала в вечернее время: транспорт не курсировал, потому что некому было выйти на смену работающим утром.
В связи с этим по поручению мэра Беслана Эшба замглавы города Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями АТП и Троллейбусного управления.
"Никакого коллапса нет, есть временные проблемы, их мы будем устранять. Люди заболели ковидом, 70 процентов заболевших. Заменить некому было", – сказал Сурманидзе.
Он заверил, что с 11 февраля будет налажено бесперебойное сообщение между районами столицы, троллейбусы будут ходить с 5:00 утра до 19:00.