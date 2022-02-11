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Бутба заявил, что резкого роста тяжелых случаев COVID-19 не произошло
Бутба заявил, что резкого роста тяжелых случаев COVID-19 не произошло
Пресс-конференция Минздрава Абхазии проходит в пятницу, 11 февраля, в актовом зале Кабмина. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T12:31+0300
2022-02-11T12:31+0300
2022-02-11T13:14+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Резкого увеличения количества тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией не произошло, заявил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу.Министр отметил, что общее количество случаев COVID-19 за последнее время заметно выросло, и это, в частности, отразилось на работе лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования. Несмотря на нагрузку, лаборатории справляются со своей работой, подчеркнул Бутба.Общее число случаев коронавируса в Абхазии накануне превысило 48 тысяч, выздоровели почти 40 тысяч человек, 615 скончались.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Бутба заявил, что резкого роста тяжелых случаев COVID-19 не произошло
12:31 11.02.2022 (обновлено: 13:14 11.02.2022) Подписаться на
Пресс-конференция Минздрава Абхазии проходит в пятницу, 11 февраля, в актовом зале Кабмина.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Резкого увеличения количества тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией не произошло, заявил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу.
По состоянию на 11 февраля в больницах республики находятся 189 пациентов с коронавирусной инфекцией, 61 из них – в тяжелом состоянии, проинформировал он.
Министр отметил, что общее количество случаев COVID-19 за последнее время заметно выросло, и это, в частности, отразилось на работе лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования. Несмотря на нагрузку, лаборатории справляются со своей работой, подчеркнул Бутба.
Общее число случаев коронавируса в Абхазии накануне превысило 48 тысяч, выздоровели почти 40 тысяч человек, 615 скончались.