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Бутба заявил, что резкого роста тяжелых случаев COVID-19 не произошло

Бутба заявил, что резкого роста тяжелых случаев COVID-19 не произошло

Пресс-конференция Минздрава Абхазии проходит в пятницу, 11 февраля, в актовом зале Кабмина. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T12:31+0300

2022-02-11T12:31+0300

2022-02-11T13:14+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Резкого увеличения количества тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией не произошло, заявил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу.Министр отметил, что общее количество случаев COVID-19 за последнее время заметно выросло, и это, в частности, отразилось на работе лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования. Несмотря на нагрузку, лаборатории справляются со своей работой, подчеркнул Бутба.Общее число случаев коронавируса в Абхазии накануне превысило 48 тысяч, выздоровели почти 40 тысяч человек, 615 скончались.

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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19