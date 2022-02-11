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В Абхазии выявили почти 400 случаев коронавиурса за сутки
В Абхазии выявили почти 400 случаев коронавиурса за сутки
За все время пандемии в Абхазии коронавирус обнаружили у 48422 человек, 39867 из них выздоровели, 617 скончались. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T23:59+0300
2022-02-11T23:59+0300
2022-02-12T00:15+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 599 человек в Абхазии, положительный тест получили 394 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончались два пациента, это мужчина 80 лет и женщина 82 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 34 из них, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17,в Гагрской ЦРБ – 22, шестеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 12 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавирус в Абхазии на сегодняшний день составляет 48422. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 39867 человек.
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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии выявили почти 400 случаев коронавиурса за сутки
23:59 11.02.2022 (обновлено: 00:15 12.02.2022) Подписаться на
За все время пандемии в Абхазии коронавирус обнаружили у 48422 человек, 39867 из них выздоровели, 617 скончались.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 599 человек в Абхазии, положительный тест получили 394 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончались два пациента, это мужчина 80 лет и женщина 82 лет.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 34 из них, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17,в Гагрской ЦРБ – 22, шестеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 12 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавирус в Абхазии на сегодняшний день составляет 48422. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 39867 человек.