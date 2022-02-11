https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/v-abkhazii-vyyavili-pochti-400-sluchaev-koronaviursa-za-sutki-1037550081.html

В Абхазии выявили почти 400 случаев коронавиурса за сутки

В Абхазии выявили почти 400 случаев коронавиурса за сутки

За все время пандемии в Абхазии коронавирус обнаружили у 48422 человек, 39867 из них выздоровели, 617 скончались. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T23:59+0300

2022-02-11T23:59+0300

2022-02-12T00:15+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 599 человек в Абхазии, положительный тест получили 394 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончались два пациента, это мужчина 80 лет и женщина 82 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 34 из них, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17,в Гагрской ЦРБ – 22, шестеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 12 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавирус в Абхазии на сегодняшний день составляет 48422. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 39867 человек.

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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19