https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/v-sputnik-rasskazhut-o-sobiraemosti-za-potreblennuyu-elektroenergiyu-v-abkhazii-1037528212.html

В Sputnik расскажут о собираемости за потребленную электроэнергию

В Sputnik расскажут о собираемости за потребленную электроэнергию

Во вторник, 15 февраля, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция начальника управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Алхаса Чанба. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

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Начало мероприятия в 11:00.Тема: "Итоги собираемости платежей за электроэнергию в 2021 году. Проблемы и перспективы". Участник: Алхас Чанба – начальник управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго".

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абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, анонсы