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В Sputnik расскажут о собираемости за потребленную электроэнергию
В Sputnik расскажут о собираемости за потребленную электроэнергию
Во вторник, 15 февраля, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция начальника управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Алхаса Чанба. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
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новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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Начало мероприятия в 11:00.Тема: "Итоги собираемости платежей за электроэнергию в 2021 году. Проблемы и перспективы". Участник: Алхас Чанба – начальник управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго".
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абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, анонсы

В Sputnik расскажут о собираемости за потребленную электроэнергию

10:20 11.02.2022 (обновлено: 10:29 11.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция
Пресс-конференция - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во вторник, 15 февраля, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция начальника управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Алхаса Чанба.
Начало мероприятия в 11:00.
Тема: "Итоги собираемости платежей за электроэнергию в 2021 году. Проблемы и перспективы".
Участник: Алхас Чанба – начальник управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго".
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