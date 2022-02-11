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В Sputnik расскажут о собираемости за потребленную электроэнергию
В Sputnik расскажут о собираемости за потребленную электроэнергию
Во вторник, 15 февраля, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция начальника управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Алхаса Чанба. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T10:20+0300
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Начало мероприятия в 11:00.Тема: "Итоги собираемости платежей за электроэнергию в 2021 году. Проблемы и перспективы". Участник: Алхас Чанба – начальник управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго".
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абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, анонсы
В Sputnik расскажут о собираемости за потребленную электроэнергию
10:20 11.02.2022 (обновлено: 10:29 11.02.2022) Подписаться на
Во вторник, 15 февраля, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция начальника управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Алхаса Чанба.
Начало мероприятия в 11:00.
Тема: "Итоги собираемости платежей за электроэнергию в 2021 году. Проблемы и перспективы".
Участник: Алхас Чанба – начальник управления "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго".