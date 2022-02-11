https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/v-sukhume-na-ulitse-sakharova-obvalilas-chast-livnevki-1037544268.html

В Сухуме на улице Сахарова обвалилась часть ливневки

В Сухуме на улице Сахарова обвалилась часть ливневки

Бетонный коллектор в этой части города был проложен более полувека назад. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T18:14+0300

2022-02-11T18:14+0300

2022-02-11T18:14+0300

в абхазии

сухум

новости

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037543751_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_8d37f7e68d9df265f92887cf40469e93.jpg

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. В Сухуме на улице Сахарова обвалилась часть ливневого коллектора, дорожники занялись его расчисткой, сообщается на сайте столичной мэрии.По словам директора ДРСУ Дмитрия Ахуба, коллектор обрушился из-за того, что корни деревьев вросли в него и не было проходимости.Место, где обвалилась часть ливневки, после расчистки оставят временно открытым, чтобы периодически промывать от наноса грязи и ила. На будущей неделе на этом участке планируют уложить пластиковую трубу.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухум, новости, дороги