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В Сухуме на улице Сахарова обвалилась часть ливневки
В Сухуме на улице Сахарова обвалилась часть ливневки
Бетонный коллектор в этой части города был проложен более полувека назад. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T18:14+0300
2022-02-11T18:14+0300
2022-02-11T18:14+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. В Сухуме на улице Сахарова обвалилась часть ливневого коллектора, дорожники занялись его расчисткой, сообщается на сайте столичной мэрии.По словам директора ДРСУ Дмитрия Ахуба, коллектор обрушился из-за того, что корни деревьев вросли в него и не было проходимости.Место, где обвалилась часть ливневки, после расчистки оставят временно открытым, чтобы периодически промывать от наноса грязи и ила. На будущей неделе на этом участке планируют уложить пластиковую трубу.
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сухум, новости, дороги
В Сухуме на улице Сахарова обвалилась часть ливневки
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Бетонный коллектор в этой части города был проложен более полувека назад.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
В Сухуме на улице Сахарова обвалилась часть ливневого коллектора, дорожники занялись его расчисткой, сообщается
на сайте столичной мэрии.
По словам директора ДРСУ Дмитрия Ахуба, коллектор обрушился из-за того, что корни деревьев вросли в него и не было проходимости.
Место, где обвалилась часть ливневки, после расчистки оставят временно открытым, чтобы периодически промывать от наноса грязи и ила.
На будущей неделе на этом участке планируют уложить пластиковую трубу.