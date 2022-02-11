https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/virusolog-rasskazal-ob-otlichiyakh-simptomov-delty-i-prostudy-1037510518.html

Вирусолог рассказал об отличиях симптомов "дельты" и простуды

Вирусолог рассказал об отличиях симптомов "дельты" и простуды

При заражении "омикроном" иммунитет, полученный в результате вакцинации или после болезни, вызванной предыдущими штаммами, может оказаться неполноценным... 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T11:58+0300

2022-02-11T11:58+0300

2022-02-11T11:58+0300

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Вирусолог рассказал об отличиях симптомов от "дельты" и простуды Вирусолог рассказал об отличиях симптомов от "дельты" и простуды

При заражении "омикроном" практически не происходит поражения легких, отмечает ученый, говоря о главных отличиях самого распространенного на сегодняшний день штамма COVID от его предшественников."При "дельте" самые главные тяжелые симптомы начинались, когда вирус проникал в легочную ткань, это одышка, нарушения со стороны легочной системы и кровообращения, оксигенация падала. Что касается этого варианта – "омикрона", то кому-то в легкие он попадает, опять же – это люди с тяжелыми, хроническими легочными болезнями, они достаточно тяжело это заболевание переносят, но все равно это больше похоже на те респираторные заболевания, с которыми мы работали раньше, это больше похоже на ОРЗ", – сказал Зверев.При "омикроне" температура может быть высокой, но держится она недолго, отмечает специалист. И самое главное – нет реакций и со стороны нервной системы, и со стороны легких, и системы кровообращения, добавил он.Некоторые пациенты говорят о том, что при "омикроне" у них пропадает обоняние или наблюдаются вкусовые нарушения, но по мнению вирусолога, речь идет о не до конца установленных диагнозах – скорее всего, это результат заражения "не омикроном", а предыдущим штаммом – "дельтой", говорит он. При "омикроне" не должно быть таких тяжелых последствий."Сейчас будет многое зависеть от того, насколько иммунитет у людей, которые перенесли предыдущие варианты, работает против "омикрона". Похоже, что не всегда работает, скорее, будет зависеть от того, насколько человек легко или тяжело переносил предыдущие варианты, но уже понятно, что и вакцины не стопроцентно будут работать, и заболевание предыдущее не даст стопроцентный иммунитет к "омикрону", – рассказал Зверев.При исследовании нового штамма "омикрон" наблюдались очень серьезные изменения и в поверхностном S-белке, и самое главное – есть изменения в N-белке - внутреннем белке, который обеспечивает клеточный иммунный ответ, то есть клеточную память, поэтому может быть так, что иммунитет будет неполноценный, пояснил специалист.

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