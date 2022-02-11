https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/vospevatel-apsuara-vspominaya-nikolaya-khashig-1037545712.html

Воспеватель Апсуара: вспоминая Николая Хашиг

Воспеватель Апсуара: вспоминая Николая Хашиг

Абхазскому писателю Николаю Хашиг 11 февраля исполнилось бы 90 лет. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T21:12+0300

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Николай Хашиг – Заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша", был членом Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии и России. В разные годы литератор работал заведующим клубом писателей в Сухуме, редактором книжного издательства "Алашара", директором Литфонда Союза писателей Абхазии, редактором отдела редакции журнала "Амцабз".SputnikПервые трудыОдин из ярких представителей абхазской литературы Николай Хашиг - выходец из высокогорного села Хуап Гудаутского района, он родился 11 февраля 1932 года. Хашиг получил хорошее образование, после школы окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института имени Горького.Печатать свои произведения Николай Хашиг начал в возрасте 24 лет, первые стихи поэта появились на страницах гудаутской районной газеты "Бзыбь" в 1956 году. Во время учебы в пединституте публиковал свои стихи в альманахе "Молодые поросли", издаваемом Союзом писателей Абхазии. Свой творческий путь Николай Хашиг начал как детский поэт.Однако, автор не ограничился стихами для детей, его перу того периода принадлежат такие рассказы как "Неопавший цветок", "Главный корпус" и роман "Испытание". Но одно из самых значимых произведений автора - роман "Дед Ажьгери", отмечает колумнист Sputnik Анатолий Лагулаа.По мнению писателя, необходимо вернуться к преподаванию предмета "Апсуара" в школах Абхазии на основе произведений Николая Хашиг для сохранения национальной идентичности и традиций.Как ранее в интервью Sputnik вспоминал поэт Терент Чаниа, песня на стихи Николая Хашиг "О ласточке" стала хитом среди молодежи."Среди этих людей и вырос Николай Хашиг. И вполне закономерно, что свой первый роман "Там, где сливаются горные потоки" он посвятил именно простому крестьянину. Успех данного произведения утвердил его на избранном пути. Эта книга, безусловно, знаменует собой заметный вклад в развитие советской абхазской прозы", — подчеркнул он.Знаток АпсуараНа протяжении многих лет Николай Хашиг писал объемную книгу "Истоки Апсуара" на абхазском языке, которая была издана в 2002 году. После Михаила Лакрба именно Хашиг стал первым творцом, посвятившим этой теме столь пристальное внимание. Писателя очень волновали вопросы, связанные с традициями народа, его этикой, Апсуара, что нашло отражение в его книгах, отмечает колумнист Sputnik Анатолий Лагулаа."Говорят, что писатель – это совесть нации. Это определение я думаю, как нельзя лучше подходит Николаю Хашиг. С ранних лет он служил своему народу с чистой душой, все его произведения посвящены сохранению национальных традиций, культуры и передаче их новым поколениям", - говорит Лагулаа.Николай Хашиг известен и как публицист. В конце 80-х годов он опубликовал в журнале "Алашара" статью "Думая о завтрашнем дне". По словам Терентия Чаниа, эта статья послужила началом последующей творческой деятельности, результатом которой стало издание книги "Апсуара".Чаниа говорил, что в своих публицистических работах поэт подошел к теме традиций как исследователь."Николай, как истинный знаток абхазских традиций, не обошел вопросы Апсуара. В них он сохранил все формы народного творчества, общения, уважения друг к другу", - отмечал поэт.Чаниа говорил, что работа Хашиг "Идеология абхазской государственности" проблемы Апсуара поднимает на самый высокий уровень."В книге сказано все, начиная от рождения и воспитания ребенка до взаимоотношений в семье и в государстве с точки зрения абхаза. Я помню, что Николай вначале выставил эту работу на обсуждение Совета старейшин, а потом этот вопрос был вынесен на заседание Парламента", - рассказывал он.В 1963 году в трех номерах журнала "Алашара" была опубликована повесть "Дорогою жизни". Затем в 1967 году, переработав повесть, Николай Хашиг издал роман "Там, где сливаются горные потоки".Во время грузино-абхазской войны 1992 – 1993 годов, работая над книгой "Апсуара", Николай Хашиг параллельно начал писать и на военную тематику. В книгу "Война, война…" вошли и ранее написанные рассказы, и очерки об участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.Николай Хашиг ушел из жизни 23 мая 2014 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170211/chaniya-o-nikolae-xashig-vkladyval-dushu-v-kazhduyu-strochku-1020403570.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190208/Apsuara-v-onlayn-kak-sokhranit-abkhazskiy-kodeks-chesti-1026571413.html

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