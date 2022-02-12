https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/avariya-proizoshla-v-gudaute-voditel-dostavlen-v-bolnitsu-1037553057.html

Авария произошла в Гудауте

Авария произошла в Гудауте

Автомобиль Toyota Mark X врезался в дерево на 72-ом километре Сухумского шоссе. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

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происшествия

гудаута

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Авария произошла в Гудауте, пострадавший водитель доставлен в больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Спасатели выехали на место и при помощи спецоборудования разрезали кузов автомобиля, извлекли пострадавшего и доставили его в больницу.

гудаута

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мчс абхазии, авария, происшествия, гудаута