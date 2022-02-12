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Авария произошла в Гудауте
Авария произошла в Гудауте
Автомобиль Toyota Mark X врезался в дерево на 72-ом километре Сухумского шоссе. 12.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-12T11:11+0300
2022-02-12T11:11+0300
2022-02-12T11:38+0300
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Авария произошла в Гудауте, пострадавший водитель доставлен в больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Спасатели выехали на место и при помощи спецоборудования разрезали кузов автомобиля, извлекли пострадавшего и доставили его в больницу.
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мчс абхазии, авария, происшествия, гудаута
Авария произошла в Гудауте
11:11 12.02.2022 (обновлено: 11:38 12.02.2022) Подписаться на
Автомобиль Toyota Mark X врезался в дерево на 72-ом километре Сухумского шоссе.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik.
Авария произошла в Гудауте, пострадавший водитель доставлен в больницу, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Автомобиль врезался в придорожное дерево. Экстренный вызов поступил в МЧС в 21:29 в пятницу 11 февраля.
Спасатели выехали на место и при помощи спецоборудования разрезали кузов автомобиля, извлекли пострадавшего и доставили его в больницу.