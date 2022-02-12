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Фурсов: капитализм заменит жесткая распределительная экономика
Фурсов: капитализм заменит жесткая распределительная экономика
Российский ученый, историк и социолог Андрей Фурсов рассказал, как формируется посткапиталистический мир. 12.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-12T17:43+0300
2022-02-12T17:43+0300
2022-02-12T17:43+0300
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В эфире радио Sputnik Фурсов заявил, что погибающий капитализм может сменить "глобальная распределительная экономика"."Такой вид экономики предполагает жесткий контроль над ресурсами и продовольствием, а также сокращение населения планеты. Современный мировой кризис — это не кризис отдельной технической сферы, это кризис капитализма в целом. Он исчерпал свой потенциал и не может полностью обеспечить сохранение позиций и привилегий господствующей верхушки. Капиталистам, чтобы сохранить привилегии, нужна принципиально новая система… Можно ли сегодня сказать что-то о будущем? Контроль над информацией, над информационной сферой и психосферой будет характерной чертой посткапиталистического общества", — отметил эксперт.По его словам, уже сегодня целый ряд факторов показывают, что будет происходить в будущем."Формируется зона, в которой происходит контроль над информацией, — прежде всего речь о разрушении образования. Сегодня есть концентрация элитарного образования в двух процентах учебных заведений Запада, а остальное — образование для всех — разрушается. В разрушении образования Запад преуспел значительно больше, чем мы. Достаточно сравнить наши сильно ухудшенные по сравнению с советским периодом учебники с американскими учебниками", — сказал Фурсов.Он считает, что следующее направление, по которому мир движется к усилению контроля над информацией, — это дерационализация сознания."Причем это происходит самыми разными способами — начиная играми-стрелялками и заканчивая фильмами типа Гарри Поттера, где рассказывается о магической власти, где показывают мир вовсе не демократический, а совершенно иной. Дальше идут разрушение фундаментальной науки и вброс в массовый оборот второстепенных псевдонаучных тем, на которые выделяются крупные гранты. Еще одно направление, которое работает для установления контроля над психосферой, — это замена религии разнообразными оккультными учениями, что стало неожиданно модно даже в современной православной церкви. Чем магия интереснее хозяевам мировой игры? Дело в том, что какие бы религии ни были, в них очень четко фиксируется добро и зло. В магии этого нет. Вытеснение проблематики добра и зла как раз и работает на контроль над сознанием", — подчеркнул ученый.Он добавил, что контроль над психосферой в перспективе предполагает серьезное сокращение населения."Восемь миллиардов человек контролировать значительно сложнее, чем, к примеру, два миллиарда. Кроме того, новая система должна будет установить жесткий контроль над распределением ресурсов. Так может начаться новая эра — глобальной распределительной экономики, предполагающей жесткий контроль над ресурсами, продовольствием и численностью населения", — пояснил Фурсов.
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Фурсов: капитализм заменит жесткая распределительная экономика
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Российский ученый, историк и социолог Андрей Фурсов рассказал, как формируется посткапиталистический мир.
В эфире радио Sputnik Фурсов заявил, что погибающий капитализм может сменить "глобальная распределительная экономика".
"Такой вид экономики предполагает жесткий контроль над ресурсами и продовольствием, а также сокращение населения планеты. Современный мировой кризис — это не кризис отдельной технической сферы, это кризис капитализма в целом. Он исчерпал свой потенциал и не может полностью обеспечить сохранение позиций и привилегий господствующей верхушки. Капиталистам, чтобы сохранить привилегии, нужна принципиально новая система… Можно ли сегодня сказать что-то о будущем? Контроль над информацией, над информационной сферой и психосферой будет характерной чертой посткапиталистического общества", — отметил эксперт.
По его словам, уже сегодня целый ряд факторов показывают, что будет происходить в будущем.
"Формируется зона, в которой происходит контроль над информацией, — прежде всего речь о разрушении образования. Сегодня есть концентрация элитарного образования в двух процентах учебных заведений Запада, а остальное — образование для всех — разрушается. В разрушении образования Запад преуспел значительно больше, чем мы. Достаточно сравнить наши сильно ухудшенные по сравнению с советским периодом учебники с американскими учебниками", — сказал Фурсов.
Он считает, что следующее направление, по которому мир движется к усилению контроля над информацией, — это дерационализация сознания.
"Причем это происходит самыми разными способами — начиная играми-стрелялками и заканчивая фильмами типа Гарри Поттера, где рассказывается о магической власти, где показывают мир вовсе не демократический, а совершенно иной. Дальше идут разрушение фундаментальной науки и вброс в массовый оборот второстепенных псевдонаучных тем, на которые выделяются крупные гранты. Еще одно направление, которое работает для установления контроля над психосферой, — это замена религии разнообразными оккультными учениями, что стало неожиданно модно даже в современной православной церкви. Чем магия интереснее хозяевам мировой игры? Дело в том, что какие бы религии ни были, в них очень четко фиксируется добро и зло. В магии этого нет. Вытеснение проблематики добра и зла как раз и работает на контроль над сознанием", — подчеркнул ученый.
Он добавил, что контроль над психосферой в перспективе предполагает серьезное сокращение населения.
"Восемь миллиардов человек контролировать значительно сложнее, чем, к примеру, два миллиарда. Кроме того, новая система должна будет установить жесткий контроль над распределением ресурсов. Так может начаться новая эра — глобальной распределительной экономики, предполагающей жесткий контроль над ресурсами, продовольствием и численностью населения", — пояснил Фурсов.