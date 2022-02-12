https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/rossiyskiy-fregat-primenil-spetssredstva-protiv-podlodki-ssha-narushivshey-granitsy--1037558028.html

Российский фрегат применил спецсредства против подлодки США, нарушившей границы

Российский фрегат применил спецсредства против подлодки США, нарушившей границы

Экипажу подводной лодки было передано сообщение о нахождении в территориальных водах России, но его проигнорировали. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T18:48+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Минобороны России сообщает, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния", пишет РИА Новости.Отмечается, что экипажу подводной лодки на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны было проигнорировано."В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", - говорится в сообщении.Добавляется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210518/Rossiyskie-korabli-unichtozhili-podlodki-vraga-v-Chernom-more-1032439797.html

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