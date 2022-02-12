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Российский фрегат применил спецсредства против подлодки США, нарушившей границы
Российский фрегат применил спецсредства против подлодки США, нарушившей границы
Экипажу подводной лодки было передано сообщение о нахождении в территориальных водах России, но его проигнорировали. 12.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-12T18:48+0300
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Минобороны России сообщает, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния", пишет РИА Новости.Отмечается, что экипажу подводной лодки на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны было проигнорировано."В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", - говорится в сообщении.Добавляется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210518/Rossiyskie-korabli-unichtozhili-podlodki-vraga-v-Chernom-more-1032439797.html
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министерство обороны рф, сша, россия, в мире

Российский фрегат применил спецсредства против подлодки США, нарушившей границы

18:48 12.02.2022 (обновлено: 18:49 12.02.2022)
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка "Выборг"
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Экипажу подводной лодки было передано сообщение о нахождении в территориальных водах России, но его проигнорировали.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Минобороны России сообщает, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния", пишет РИА Новости.
"Двенадцатого февраля 2022 года в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажу подводной лодки на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны было проигнорировано.
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"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Добавляется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы.
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