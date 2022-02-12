https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/svoya-mashina-taksi-karshering-ili-avto-po-podpiske-podkast-strakhi-1037535222.html

Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"

Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"

У Никиты трое детей и одна машина в семье. Когда супруга берет машину, перед ним встает вопрос на чем возить детей в секции: покупать второе авто, пользоваться... 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T11:45+0300

2022-02-12T11:45+0300

2022-02-12T11:45+0300

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Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи" Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"

Во всех этих вариантах есть рациональные "за" и "против". Но прежде чем сделать выбор, Никите придется разобраться со своими внутренними запросами.Что выгоднее для большой семьи – второй автомобиль, каршеринг, такси или "авто по подписке" герою Никите помогают разобраться эксперты выпуска: куратор сезона – юрист, финансовый советник Виктория Шергина, коуч-логотерапевт, социальный технолог Алена Фетисенкова, вице-президенты Национального автомобильного союза, авторы подкаста РИА Новости "Не роскошь" Антон Шапарин и Ян Хайцеэр.03:00 История Никиты06:20 Риски использования каршеринга08:40 Сравнение стоимости такси и каршеринга10:00 Риски использования такси11:35 Такси или своя машина?14:10 "Авто по подписке"21:25 Своя машина, такси или каршеринг?24:45 Психологические приемы для того, чтобы сделать правильный выборСлушайте подкасты РИА Новости.

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