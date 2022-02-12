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Тванба рассказал об особенности схода лавин в горах Абхазии
Тванба рассказал об особенности схода лавин в горах Абхазии
Когда и как в горах Абхазии сходят лавины, как не попасть в опасную ситуацию и что делать, если оказался в снежной западне, в эфире радио Sputnik рассказал... 12.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-12T14:00+0300
2022-02-12T14:00+0300
2022-02-12T14:00+0300
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Тванба рассказал об опасности схода лавин в горах Абхазии
Тванба рассказал об опасности схода лавин в горах Абхазии
С недавних пор Тимур Тванба стал сотрудником Рицинского национального парка. Он наблюдает за лавинами и занимается мониторингом местности. В случае опасности парк закрывается для посетителей. Об этом и о том, как вести себя на участках, где есть вероятность схода лавин, научный сотрудник Рицинского реликтового национального парка рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, озеро рица, аудио
Тванба рассказал об особенности схода лавин в горах Абхазии
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Когда и как в горах Абхазии сходят лавины, как не попасть в опасную ситуацию и что делать, если оказался в снежной западне, в эфире радио Sputnik рассказал научный сотрудник Рицинского реликтового национального парка Тимур Тванба.
С недавних пор Тимур Тванба стал сотрудником Рицинского национального парка. Он наблюдает за лавинами и занимается мониторингом местности. В случае опасности парк закрывается для посетителей. Об этом и о том, как вести себя на участках, где есть вероятность схода лавин, научный сотрудник Рицинского реликтового национального парка рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия.
Подробности слушайте в аудиофайле.