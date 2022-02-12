https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/tvanba-rasskazal-ob-osobennosti-skhoda-lavin-v-gorakh-abkhazii--1037538508.html

Тванба рассказал об особенности схода лавин в горах Абхазии

Тванба рассказал об особенности схода лавин в горах Абхазии

Когда и как в горах Абхазии сходят лавины, как не попасть в опасную ситуацию и что делать, если оказался в снежной западне, в эфире радио Sputnik рассказал... 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T14:00+0300

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Тванба рассказал об опасности схода лавин в горах Абхазии Тванба рассказал об опасности схода лавин в горах Абхазии

С недавних пор Тимур Тванба стал сотрудником Рицинского национального парка. Он наблюдает за лавинами и занимается мониторингом местности. В случае опасности парк закрывается для посетителей. Об этом и о том, как вести себя на участках, где есть вероятность схода лавин, научный сотрудник Рицинского реликтового национального парка рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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