https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/dopolnitelnoe-vremya-savin-o-tom-gde-iskat-dengi-na-razvitie-sporta-1037539443.html
Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта
Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта
Опытный управленец в сфере ритейла и спортивного маркетинга, основатель и генеральный директор онлайн платформы Спортунивер Ярослав Савин рассказал, как... 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T13:20+0300
2022-02-13T13:20+0300
2022-02-13T13:34+0300
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Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта
Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта
Опытный управленец в сфере ритейла и спортивного маркетинга, экс-СЕО крупных международных проектов - франчайзи Under Armour и академии FC Barcelona в России Ярослав Савин убежден, что в детско-юношеском спорте денег мало во всем мире."Здесь процесс надо выстраивать в первую очередь за счет локального комьюнити, локальных представителей бизнеса в тесном взаимодействии с государственными органами. Без поддержки госорганов детский спорт практически нигде в мире не существует", - отметил эксперт. Савин рекомендует небольшим региональным учреждениям, которые хотят заниматься тем или иным видом спорта, обращаться к мелкому или среднему бизнесу и выстраивать общение для закрытия минимальных потребностей. "От спонсора можно получить не только деньги, но и продукты, которые он производит. Именно так работают в Европе", - рассказал Ярослав Савин. На примере одной спортивной федерации он привел пример того, как с помощью трех шагов руководству этой федерации ее развить. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта
13:20 13.02.2022 (обновлено: 13:34 13.02.2022) Подписаться на
Опытный управленец в сфере ритейла и спортивного маркетинга, основатель и генеральный директор онлайн платформы Спортунивер Ярослав Савин рассказал, как спортивным организациям находить спонсоров.
Опытный управленец в сфере ритейла и спортивного маркетинга, экс-СЕО крупных международных проектов - франчайзи Under Armour и академии FC Barcelona в России Ярослав Савин убежден, что в детско-юношеском спорте денег мало во всем мире.
"Здесь процесс надо выстраивать в первую очередь за счет локального комьюнити, локальных представителей бизнеса в тесном взаимодействии с государственными органами. Без поддержки госорганов детский спорт практически нигде в мире не существует", - отметил эксперт.
Савин рекомендует небольшим региональным учреждениям, которые хотят заниматься тем или иным видом спорта, обращаться к мелкому или среднему бизнесу и выстраивать общение для закрытия минимальных потребностей.
"От спонсора можно получить не только деньги, но и продукты, которые он производит. Именно так работают в Европе", - рассказал Ярослав Савин.
На примере одной спортивной федерации он привел пример того, как с помощью трех шагов руководству этой федерации ее развить.
Подробности слушайте в аудиофайле.