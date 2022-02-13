https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/dopolnitelnoe-vremya-savin-o-tom-gde-iskat-dengi-na-razvitie-sporta-1037539443.html

Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта

Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта

Опытный управленец в сфере ритейла и спортивного маркетинга, основатель и генеральный директор онлайн платформы Спортунивер Ярослав Савин рассказал, как... 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T13:20+0300

2022-02-13T13:20+0300

2022-02-13T13:34+0300

радио

дополнительное время

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037538696_0:210:1419:1008_1920x0_80_0_0_d186f1c1743fafeed19c2e33994f2a67.jpg

Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта Дополнительное время: Савин о том, где искать деньги на развитие спорта

Опытный управленец в сфере ритейла и спортивного маркетинга, экс-СЕО крупных международных проектов - франчайзи Under Armour и академии FC Barcelona в России Ярослав Савин убежден, что в детско-юношеском спорте денег мало во всем мире."Здесь процесс надо выстраивать в первую очередь за счет локального комьюнити, локальных представителей бизнеса в тесном взаимодействии с государственными органами. Без поддержки госорганов детский спорт практически нигде в мире не существует", - отметил эксперт. Савин рекомендует небольшим региональным учреждениям, которые хотят заниматься тем или иным видом спорта, обращаться к мелкому или среднему бизнесу и выстраивать общение для закрытия минимальных потребностей. "От спонсора можно получить не только деньги, но и продукты, которые он производит. Именно так работают в Европе", - рассказал Ярослав Савин. На примере одной спортивной федерации он привел пример того, как с помощью трех шагов руководству этой федерации ее развить. Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дополнительное время, аудио