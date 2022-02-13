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Макеева объяснила отказ НАТО от гарантий нерасширения на Восток
Макеева объяснила отказ НАТО от гарантий нерасширения на Восток
По словам заместителя директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, чтобы понять причины отказа Запада от гарантий о не расширении НАТО нужно... 13.02.2022, Sputnik Абхазия
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Политолог объяснила, почему НАТО отказывается от гарантий нерасширения на Восток
Политолог объяснила, почему НАТО отказывается от гарантий нерасширения на Восток
Блок НАТО создавался как инструмент сдерживания Советского союза, а с тех пор изменилось только то, что Советский союз потерпел поражение в холодной войне, но на его месте остался крупный и мощный субъект – Россия, которая после унижения 90-х и практически после полного провала очень сильно изменилась."Сейчас Россия обладает эффективной армией, хорошо тренированной, хорошо оснащенной, мы разрабатывает новейшие типы вооружений, которые вызывают у западных стратегов очень противоречивые чувства, в связи с этим блок НАТО продолжает осуществлять свою системную задачу, т.е. осуществляет действия на пути сдерживания России", - сказала Макеева.По мнению эксперта источник проблем естественно не в Киеве, а далеко за ее пределами и намного западнее. И сейчас с точки зрения тактических задач – самый главный страх Запада не двинется ли Россия дальше, по завершении миротворческой миссии на этой территории, и это большой вопрос.Макеева уточнила, что стратегическая задача у НАТО неизменна - это сдерживание России: сначала сдерживание Советского союза, а сейчас сдерживание России.
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подкасты, нато, в мире, аудио

Макеева объяснила отказ НАТО от гарантий нерасширения на Восток

20:49 13.02.2022
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Политолог объяснила, почему НАТО отказывается от гарантий нерасширения на Восток
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По словам заместителя директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, чтобы понять причины отказа Запада от гарантий о не расширении НАТО нужно вернуться к истории вопроса.
Блок НАТО создавался как инструмент сдерживания Советского союза, а с тех пор изменилось только то, что Советский союз потерпел поражение в холодной войне, но на его месте остался крупный и мощный субъект – Россия, которая после унижения 90-х и практически после полного провала очень сильно изменилась.
"Сейчас Россия обладает эффективной армией, хорошо тренированной, хорошо оснащенной, мы разрабатывает новейшие типы вооружений, которые вызывают у западных стратегов очень противоречивые чувства, в связи с этим блок НАТО продолжает осуществлять свою системную задачу, т.е. осуществляет действия на пути сдерживания России", - сказала Макеева.
По мнению эксперта источник проблем естественно не в Киеве, а далеко за ее пределами и намного западнее. И сейчас с точки зрения тактических задач – самый главный страх Запада не двинется ли Россия дальше, по завершении миротворческой миссии на этой территории, и это большой вопрос.
Макеева уточнила, что стратегическая задача у НАТО неизменна - это сдерживание России: сначала сдерживание Советского союза, а сейчас сдерживание России.
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